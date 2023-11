Mohammed Kudus maakt wereldgoal; Mark Flekken valt geblesseerd uit

Zaterdag, 4 november 2023 om 18:01 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:46

Mohammed Kudus heeft zaterdagmiddag een prachtige goal gemaakt voor West Ham United. Op bezoek bij Brentford zorgde hij met een omhaal voor de 1-1. Uiteindelijk eindigde het duel voor the Hammers wel in een nederlaag: 3-2. Vooralsnog staat West Ham daarom op de elfde plaats in de Premier League. Brentford klimt naar plek negen.

Brentford, met Mark Flekken onder de lat, kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Een voorzet werd weggekopt door de West Ham-verdediging, waarna de bal bij Frank Onyeka belandde. Hij schoot richting doel, waar Neal Maupay klaarstond om van dichtbij binnen te koppen: 1-0.

Heel lang kon Brentford echter niet van de voorsprong genieten, en Kudus was daar verantwoordelijk voor. In de negentiende minuut kwam een voorzet bij hem in het strafschopgebied terecht, en de Ghanees besloot de bal middels een omhaal in één keer uit de lucht te nemen. De bal zeilde in de lange hoek binnen, achter Flekken: 1-1.

West Ham had de smaak te pakken, want halverwege de eerste helft stond het alweer 1-2. Saïd Benrahma gaf de bal voor, waarna de bal via Kudus op de paal belandde. In de rebound was Jarrod Bowen er echter als de kippen bij om the Hammers op voorsprong te zetten.

Na de rust bleef Flekken in de kleedkamer achter, nadat hij in de eerste helft na een vrije trap van West Ham in botsing was gekomen met teamgenoot Konstantinos Mavropanos. Na die botsing was hij nog wel in staat om een half uur mee te spelen, dus de wissel leek uiteindelijk vooral uit voorzorg te worden doorgevoerd.

Met Thomas Strakoshka onder de lat als de vervanger van de Nederlander ging Brentford op zoek naar de gelijkmaker, en die kwam er in de 55ste minuut. Een corner werd kort genomen, waarna de voorzet door Mavropanos in het eigen doel werd gekopt: 2-2.

Twintig minuten voor tijd werd het nog mooier voor de thuisploeg, toen het voor de tweede keer op voorsprong kwam. Een mooie voorzet van Mathias Jensen werd binnengekopt door Nathan Collins. Die 3-2 voorsprong gaf Brentford vervolgens niet meer uit handen.