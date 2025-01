Mohamed Salah positief verrast door Arne Slot: 'Had niet verwacht dat hij zó goed was'

Mohamed Salah schrikt haast een beetje van hoe goed Arne Slot daadwerkelijk is. De opvolger van Jürgen Klopp heeft zich razendsnel populair gemaakt bij Liverpool en verraste daarbij zijn selectie.

Bij Feyenoord raakte het Legioen al gauw verliefd op de kale hoofdcoach. De nu 46-jarige trainer gidste de Rotterdammers uit een tamelijk diep dal naar een landstitel en bekerwinst.

Daarmee verdiende Slot een stap naar Liverpool, waar hij stoïcijns door blijft timmeren aan de weg der succes. Wie halverwege de balans opmaakt, ziet dat the Reds het best presterende team ter wereld is.

Als ongenaakbare nummer één van zowel de Premier League als de Champions League krijgt Slot wereldwijd krediet voor hoe hij Liverpool laat voetballen. Ook zijn selectie is blij met hem.

Blij verrast, zelfs, is Salah. Dat vertelt de Egyptische baltovenaar, die op zijn 32ste aan zijn beste seizoen ooit bezig is, aan de Mexicaanse tak van TNT Sports. "Of ik positief verrast ben door Slot? Zeker!", antwoordt hij zonder twijfel.

"Voordat ik met hem werkte, had ik niet verwacht dat hij zó goed zou zijn", vervolgt de sterspeler zijn lofzang. "Nu ik een tijdje met hem heb gewerkt, ben ik natuurlijk niet meer verrast."

"Ik merk hoeveel Slot op de details let en hoe geweldig hij daarin is. En Slot heeft geen groot ego. Als hij zelf een fout maakt, geeft hij dat toe en wil hij dat rechttrekken. Als iets niet werkt, verandert hij het gewoon weer."

"Hij is heel confronterend", duidt Salah verder. "Hij is recht voor zijn raap. Hij zegt iets meteen in je gezicht. Het is belangrijk voor spelers wat de trainer wil. Hij legt alles goed uit. Het is bij hem zwart of wit. Take it or leave it."

In tactisch opzicht is zijn manager fantastisch, vertelt Salah lovend. "Hij is daar enorm goed in. Bij iedere tegenstander heeft hij een plan bedacht. Hopelijk gaan we op dezelfde voet verder."