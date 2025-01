Mohamed Salah herhaalt in live interview woorden over uitblijven contractverlenging bij Liverpool

Er is nog steeds niets dat erop wijst dat Mohamed Salah ook volgend seizoen speler is van Liverpool. De in bloedvorm verkerende Egyptenaar vertelt vrijdag aan Sky Sports opnieuw dat er geen progressie is gemaakt in de contractonderhandelingen.

Het is een van de heetste thema's in Engeland momenteel: de contractsituaties van Salah, Trent Alexander-Arnold en Virgil van Dijk. Alle drie de mannen lopen eind juni uit hun contract op Anfield.

De drie sterspelers leveren een fantastisch seizoen af bij het Liverpool van Arne Slot en fans van the Reds zien dan ook niets liever dat er wordt verlengd met het geroutineerde trio.

Vooral over de toekomst van Salah en Alexander-Arnold bestaan er twijfels. Laatstgenoemde wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid. De Koninklijke hoopt het jeugdproduct van Liverpool aan het eind van het seizoen transfervrij in te lijven.

Salah zette bovendien in het verleden al openlijk twijfels bij zijn nabije toekomst, daar Liverpool hem naar het schijnt geen aanbieding had gedaan om zijn verbintenis te verlengen. Nu doet hij dat - in gesprek met Sky - wederom.

"Of ik echt geloof dat dit mijn laatste jaar bij de club is? Ja, op dit moment wel. We zijn nu de laatste zes maanden van mijn contract ingegaan en daarin boeken we nog altijd geen progressie", doelt de aanvaller op de onderhandelingen.

"We zijn nog heel ver weg van enige vorm van vooruitgang, dus we moeten gewoon afwachten en zien", besluit Salah dat onderwerp. Slot zal in ieder geval hopen dat Salah verlengt. In achttien competitiewedstrijden scoorde zijn pupil zeventien keer en gaf hij dertien assists.