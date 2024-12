Mohamed Ihattaren noteert bijzondere statistiek tijdens basisdebuut voor RKC Waalwijk

Mohamed Ihattaren had zaterdag voor het eerst in ruim 2,5 jaar tijd weer een basisplaats in een officiële wedstrijd. Uiteindelijk bleef hij zelfs het hele duel op het veld staan, én legde hij de grootste afstand af van alle spelers: 11,7 kilometer.

RKC Waalwijk verloor weliswaar met 3-2 van Fortuna Sittard, toch zal zijn basisdebuut voor Ihattaren een lichtpuntje zijn geweest. Het was voor de middenvelder zijn eerste basisplaats in een officieel duel sinds 6 mei 2022 (namens Jong Ajax tegen De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie) en zijn eerste basisplaats in de Eredivisie sinds 6 februari 2021 (namens PSV tegen FC Twente).

Op het scorebord verschenen deed Ihattaren niet, wel was hij dreigend met een aantal schoten en dribbels. En hij legde dus 11,7 kilometer af, de grootste afstand van alle spelers op het veld.

Na afloop van het duel krijgt Ihattaren bij ESPN de vraag hoeveel kilometer hij heeft afgelegd. "Ik zou het niet weten. Voor mijn doen heb ik alles gegeven, daar ben ik blij mee", aldus de Utrechter. Als hij het antwoord hoort, begint hij te glimlachen. "Goed toch? Ik sta er zelf ook versteld van, maar 11,7 is veel hè? Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat.”

In De Eretribune op ESPN worden de prestaties van Ihattaren ook besproken. “Hij heeft dus de hele wedstrijd volgemaakt, 11,7 kilometer gelopen, twee kansen gecreëerd, twee schoten, driekwart van z’n persoonlijke duels gewonnen…”, somt presentator Jan Joost van Gangelen op. “Maar wel 3-2 verloren.”

“En daar gaat het om”, gaat Mario Been niet mee in de lofzang. “Het heet RKC, het heet geen FC Ihattaren. Maar het is hartstikke leuk voor hem.”

“Super goed”, vindt Kees Kwakman. “Nu meteen aan de bietensap, doorgaan, ijsbadje, en dan volgende week weer knallen. Dit is toch hartstikke mooi?”

Ihattaren en RKC verloren het duel dus wel. Alessio da Cruz, Kristoffer Peterson en Ezequiel Bullaude zetten Fortuna al na ruim een half uur op een 3-0 voorsprong, wanneer Oskar Zawada met twee kopgoals nog iets terugdeed: 3-2.