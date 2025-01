Mohamed Ihattaren doet uitspraak over Ajax: 'Met de staat waarin ik nu ben...'

Mohamed Ihattaren is ervan overtuigd dat zijn periode bij Ajax 'anders was gelopen' als hij toentertijd net zo goed in zijn vel had gezeten als nu, zo vertelt het 22-jarige toptalent in gesprek met Het Parool.

Als jong jochie speelde Ihattaren bij PSV de pannen van het dak. In media werd het jonge, unieke talent geroemd om zijn kwaliteiten en de wereld lag aan zijn voeten. Totdat plotsklaps zijn vader overleed en Ihattaren - naar eigen zeggen - zich omringde door verkeerde personen.

De begenadigd profvoetballer probeerde bij Juventus, Sampdoria en Ajax zijn voetballeven weer op de rit te krijgen, maar het lukte steeds niet. Bij RKC Waalwijk is Ihattaren wél bezig aan zijn comeback. Zaterdag, uitgerekend tegen de Amsterdammers, scoorde de creatieve linkspoot de aansluitingstreffer (2-1).

Ihattaren legt uit waarom het nu, in Waalwijk, wél lukt. "Iemand kan je hulp aanbieden, maar als je die niet aanneemt, dan werkt het niet", erkent hij zelfbewust. "Ik dacht toen dat ik het alleen kon, maar dat was niet zo. Vooral het afgelopen jaar heb ik ingezien dat ik zelf mijn grootste tegenstander ben geweest."

Henk Fraser en Mo Allach, respectievelijk hoofdtrainer en technisch directeur, bieden Ihattaren een warme omgeving. "Ik voel me hier enorm gewaardeerd. Vanaf het eerste moment dat ik hier op gesprek kwam en me iets te drinken werd aangeboden, voelde ik me welkom."

De rasvoetballer voelt zich absoluut niet 'te groot' voor de tegen degradatie vechtende ploeg van Fraser. "Zeker niet. Ik ben vooral dankbaar dat ik er ben. Ik heb RKC nodig om terug te komen en RKC heeft mij nodig."

Desgevraagd blikt de technicus terug op zijn periode bij Ajax. "Ik vind het een heel mooie club", vertelt hij. "Ik heb het ook echt naar mijn zin gehad. Alleen met de staat waarin ik nu ben, zou het anders gelopen zijn bij Ajax."

Ihattaren stelt zich volwassen op en trekt het boetekleed aan. "Het ging een tijdje goed en daarna verzwakte ik en viel ik weer weg. Dat heb ik allemaal aan mezelf te danken. Ik ben Ajax dankbaar voor de kans."

De voetballer Ihattaren is echter niet veranderd, benadrukt hij. "Ik speel op intuïtie, dat heb ik altijd gedaan. Ze zeiden weleens dat ik als een 34-jarige speelde toen ik pas 16 was, maar zo bewust denk ik er niet over na."