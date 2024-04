‘Mogen wij kapsones hebben bij Ajax? Er staan drie sterren op ons shirt!’

Simon Tahamata heeft na afloop van de benefietwedstrijd tussen de BIF All Stars en de Ajax Legends (2-4) nog een keer teruggeblikt op zijn vertrek bij de Amsterdammers. De 67-jarige Vughtenaar vertrok eerder dit jaar bij Ajax, na ruim tien jaar actief te zijn geweest als techniektrainer in de jeugdopleiding.

Het vertrek van Tahamata, die aan het einde van de jaren zeventig ook als voetballer actief was voor Ajax, is inmiddels alweer anderhalve maand geleden. In gesprek met SBS blikt hij terug op de afgelopen maanden.

“Ik mis de club niet, om eerlijk te zijn”, begint hij. “Maar ik mis wel de vrijwilligers die er werken, de mensen van het restaurant. Die mis ik eigenlijk het meest. De club is niet meer de club waar ik begonnen ben, denk ik. Ik heb het net over dna gehad, en wij worden te gemakkelijk opzijgeschoven door mensen die dat niet hebben.”

Ajax draait een moeizaam seizoen. De club stond een half jaar geleden zelfs even laatste, maar is nu opgeklommen naar plek vijf. Dat veel mensen genieten van de malaise bij Ajax, is ook bij Tahamata niet onopgemerkt gebleven.

“Wij hebben het (voetbal, red.) niet uitgevonden, maar wij willen wel altijd de beste zijn”, doelt hij op iedereen die Ajax een warm hard toedraagt. “Dat heeft niks met kapsones te maken, want ik weet ook dat er heel veel mensen blij waren toen wij achttiende stonden.”

“Maar mogen wij kapsones hebben of niet?”, gaat hij verder. “Er staan drie sterren op ons shirt. Dus mogen wij dan kapsones hebben, of niet?”

“Als het eerste slecht draait, voelen we dat allemaal. Als je een beetje Ajacied bent, voel je dat. Dan krijg je de wind van voren. Maar als het goed gaat hoor je ze niet, natuurlijk niet. Vind je het gek?”, besluit Tahamata.

