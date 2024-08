Ajax-speler Steven Bergwijn is van plan om zijn zeer luxe appartement aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam te verhuren, zo meldt Bekende Buren. Geïnteresseerden moeten diep in de buidel tasten. Bergwijn vraagt een huurprijs van 9500 per maand en een eenmalige waarborgsom van 19.000 euro.

Het dubbelbenedenhuis van de aanvaller van Ajax heeft een woonoppervlakte van 152 vierkante meter. Totaal zijn er vier kamers, waaronder twee slaap- en één badkamer, verdeelt over twee woonlagen.

Bergwijn heeft zijn appartement zeer luxe ingericht. Zo zijn er een sauna, een Turks stoombad en een hottub te vinden en in de woonkamer staat een zeer luxe cinewall met ingebouwde tv-speakers.

Op de eerste verdieping bevindt zich verder een open keuken en via de bijkeuken is het dakterras te bereiken. Het Vondelpark is op loopafstand te bereiken. Bergwijn is in totaal eigenaar van acht woningen: vijf in Almere en drie in Amsterdam.

Vorige week meldde Voetbal International dat Bergwijn is gewisseld van zaakwaarnemer. De aanvaller van Ajax laat zijn belangen vanaf nu behartigen door Ali Dursun, die ook zaakwaarnemer is van onder anderen Frenkie de Jong en Noa Lang.

De 26-jarige aanvoerder van Ajax behoort tot de grootverdieners in de selectie van trainer Francesco Farioli, waardoor een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA in de komende twee weken nog steeds reëel is. Dat hij van zaakwaarnemer gewisseld is en zijn appartement gaat verhuren, kunnen voortekenen van een uitgaande transfer zijn.

Foto’s van het luxe appartement dat Bergwijn gaat verhuren zijn hierte vinden.