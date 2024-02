Moet Erik ten Hag vrezen? Toptrainer aast op baan bij Manchester United

Thomas Tuchel ziet een dienstverband bij Manchester United wel zitten, zo meldt Florian Plettenberg, journalist van Sky Deutschland. Woensdagochtend werd bekend dat Tuchel na dit seizoen als trainer vertrekt bij Bayern München. De vijftigjarige oefenmeester aast naar verluidt op een terugkeer in de Premier League.

Volgens Plettenberg spreekt Manchester United Tuchel enorm aan. “Hij kan zich goed voorstellen dat hij ooit manager van the Red Devils wordt en is van mening dat zijn werk in de Premier League nog niet is voltooid”, schrijft de journalist op X.

Tuchel was vanaf begin januari 2021 anderhalf jaar manager van Chelsea. Na exact honderd officiële duels werd hij bij the Blues ontslagen. De trainer gaat komende zomer dus het liefst aan de slag bij Manchester United, waar Erik ten Hag nog een contract tot medio 2025 heeft.

De Nederlander beleeft een wisselvallig seizoen bij the Mancunians en staat door een teleurstellende zesde plaats in de Premier League serieus onder druk. Voor de winterstop werd Ten Hag met Manchester United al uitgeschakeld in de Champions League.

Tuchel zelf stond geruime tijd onder druk bij Bayern. De vijftigjarige trainer die Julian Nagelsmann in maart vorig jaar opvolgde, vertrekt dus na een kleine anderhalf seizoen alweer bij der Rekordmeister.

Tuchel reageerde kort op zijn aanstaande vertrek. "We hebben afgesproken dat we onze samenwerking na dit seizoen beëindigen. Tot die tijd blijf ik er natuurlijk samen met mijn staf alles aan doen om maximaal succes te behalen.”

FC Barcelona, dat voor komend seizoen op zoek is naar een nieuwe trainer, wordt naar verluidt door Tuchel eveneens als een serieuze optie beschouwd. De oefenmeester staat volgens Plettenberg ook daadwerkelijk op een shortlist van de Catalanen om Xavi komende zomer op te volgen.

