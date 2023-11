Moet De Ligt vrezen? Bayern informeert naar verdediger van 70 miljoen

Maandag, 27 november 2023 om 20:05 • Bart DHanis • Laatste update: 20:08

Bayern München is in de zoektocht naar een nieuwe centrumverdediger uitgekomen bij Ronald Araújo, zo schrijft Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sports, op social media. Araújo zelf ziet een overstap naar de Duitse kampioen volgens de berichtgeving wel zitten.

Bayern maakt er geen geheim van dat de club in de winterse transferperiode een nieuwe centrumverdediger wil toevoegen aan de selectie. Met enkel Matthijs de Ligt, Kim Min-jae en Dayot Upamecano is de spoeling volgens trainer Thomas Tuchel te dun. De Ligt is daarnaast ook veelvuldig geblesseerd geweest dit seizoen.

Plettenberg schrijft dan ook dat Bayern ‘zeer geïnteresseerd' is in de Uruguayaanse verdediger en zelfs al heeft geïnformeerd naar zijn diensten bij FC Barcelona. Een overstap lijkt echter onwaarschijnlijk, daar Araújo nog tot medio 2026 vastligt bij zijn club. Daarnaast willen de Catalanen hem absoluut niet kwijt en zetten zij in op een contractverlenging.

Der Rekordmeister staart echter niet blind op de komst van Araújo. De club houdt ook de situaties van Raphaël Varane en Takehiro Tomiyashu in de gaten. De eerstgenoemde is zijn basisplaats bij Manchester United kwijt, maar heeft een te hoog salaris. Verder lijkt het onaannemelijk dat Arsenal Tomiyashu laat gaan.

Araújo is de volgende op het lijstje van Bayern. De 24-jarige mandekker kan onder Xavi rekenen op een vaste basisplaats bij zijn club en wordt gezien als een van de beste verdedigers van Spanje.

Hij kwam in totaal al 124 keer uit voor Barça. Hij wist acht doelpunten te maken en drie assists af te leveren. Araújo kan ook als rechtsachter prima uit de voeten en droeg al meermaals de aanvoerdersband van zijn club.

Mocht Bayern een bod op de zestienvoudig international van Uruguay willen uitbrengen, zal het diep in de buidel moeten tasten. Volgens het gerenommeerde Transfermarkt vertegenwoordigt hij namelijk een waarde van zeventig miljoen euro.