Modric valt in en schiet Real Madrid in ontmoeting met Sergio Ramos naar zege

Real Madrid heeft een volgende stap gezet richting de Spaanse landstitel. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won met 1-0 van Sevilla dankzij een late treffer van invaller Luka Modric. De wedstrijd stond vooraf in het teken van de terugkeer van Sergio Ramos, clublegende van Real Madrid. Dankzij de zege staat de Koninklijke acht punten los van naaste achtervolger FC Barcelona. Girona, dat een duel minder gespeeld heeft, volgt op negen punten. Sevilla staat vijftiende, zes punten boven de streep.

Aan de kant van Real Madrid stonden Vinícius Júnior en Rodrygo in de spits. Ancelotti kon niet beschikken over onder meer Jude Bellingham, die kampt met een enkelblessure. Mede daarom mocht Brahim Díaz het vanaf het begin laten zien. Voor Sergio Ramos was het een speciaal duel. De centrumverdediger keerde met Sevilla terug bij de club waar hij uitgroeide tot een legende. De routinier werd vooraf in het zonnetje gezet.

Real Madrid dacht al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen via Lucas Vázquez, die na een prima aanval bij de tweede paal afrondde. Er ging echter een streep door de treffer van de Spanjaard, toen arbiter Isidro Díaz de Mera Escuderos op het VAR-scherm zag dat Nacho Fernández een overtreding had begaan op Youssef En-Nesyri.

Real Madrid werd met name via de linkerkant dreigend, al ontbrak het juist vaak aan de bezetting voor het doel. Sevilla had weinig tot geen grip op de behendige aanvallers van Real Madrid, dat niet genoeg met het balbezit deed. Kansen bleven schaars, al werd het doel van de Andalusiërs op slag van rust meermaals onder schot genomen. Zo schoot Aurélien Tchouaméni uit de draai in het zijnet en had Sevilla-goalie Ørjan Nyland een prima antwoord in huis op een kanonskogel van Federico Valverde.

Vlak na rust had Isaac Romero voor de 0-1 moeten zorgen. De Spanjaard werd in alle vrijheid aangespeeld en zag zijn schot via Andriy Lunin over gaan. Het leek een dure misser te worden, ware het niet dat Rodrygo zijn prima dribbel niet kon bekronen met een schot tussen de palen. Ook Vinícius Júnior bleek een plaag voor de defensie van Sevilla, dat zijn doel met dankzij een uitstekende Nyland schoon hield.

Langzaam maar zeker dacht men in Bernabéu aan een gelijkspel. Daar dacht de ingevallen Modric echter anders over. De Kroaat pikte een afvallende bal op en schoot met rechts via de binnenkant van de paal raak: 1-0. Bij Sevilla claimde men dat het doelpunt afgekeurd had moeten worden wegens vermeend hinderlijk buitenspel van Antonio Rüdiger, maar daar ging de arbiter niet in mee.

In de slotfase probeerde Sevilla nog wat te forceren. De ploeg van trainer Quique Sánchez Flores creëerde echter weinig en kwam niet vaak in de zestien van Real Madrid terecht. Het gevaar moest daarom komen uit standaardsituaties, maar ook daaruit bleef dreiging grotendeels uit. Real Madrid trok de voorsprong over de streep en bevestigt zijn status als titelfavoriet.

