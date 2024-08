Mitchell Bakker kan zich door verhuur opmaken voor duel met Feyenoord

Mitchell Bakker vervolgt zijn carrière bij Lille OSC, zo meldt journalist Mike Verweij namens De Telegraaf. De 24-jarige vleugelverdediger uit Purmerend keert na drie seizoenen tijdelijk terug in de Franse Ligue 1.

Lille gaat Bakker voor een seizoen huren van Atalanta. In Bergamo ligt de jeugdinternational nog tot medio 2027 vast. Door zijn uitleenbeurt gaat Bakker het in de Champions League opnemen tegen Feyenoord.

De Rotterdammers werden donderdagavond aan Lille gekoppeld tijdens de loting van het miljardenbal. Zaterdag wordt bekend op welke datum Feyenoord naar het Stade Pierre-Mauroy afreist.

Volgens Verweij is Bakker momenteel onderweg naar Rijsel om zijn transfer naar Lille af te ronden. Dat moet voor middernacht gebeuren, aangezien de transfermarkt in Frankrijk en Italië vrijdag sluit.

Bakker weet hoe het is om in Frankrijk te spelen, daar het jeugdproduct van Ajax tussen 2019 en 2021 onder contract stond bij Paris Saint-Germain. Namens de Franse grootmacht gaf hij 2 assists in 45 officiële wedstrijden.

PSG verkocht Bakker voor 7 miljoen euro aan Bayer Leverkusen, maar in Duitsland werd hij voornamelijk gebruikt als roulatiespeler. Na twee seizoenen Leverkusen maakte hij vorig jaar voor 9,5 miljoen euro de overstap naar Atalanta.

Ook in Bergamo wist Bakker nog niet uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler, waardoor hij vlieguren mag gaan maken bij Lille. Daarmee treedt hij onder meer in de voetsporen van Patrick Kluivert, Anwar El Ghazi en Ricardo Kishna.