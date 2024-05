Mislintat komt in zoektocht nieuwe spits voor Dortmund uit bij oude bekende

Borussia Dortmund zet vol in voor Bundesliga-sensatie Serhou Guirassy, zo laat transferexpert Fabrizio Romano op vrijdagmiddag weten via X.

De 28-jarige Guirassy is dit seizoen een absolute sensatie bij stuntploeg VfB Stuttgart. De Guinees international liep in deze Bundesliga-jaargang één-op-één. In 28 wedstrijden scoorde de goaltjesdief even vaak en was hij driemaal de aangever.

Mede door de prestaties van Guirassy zijn die Schwaben dit seizoen op de tweede plaats geëindigd, wat recht geeft op Champions League-voetbal. Voor het eerst sinds 2009/10 komt de club daarmee weer uit in het miljardenbal.

Het gerenommeerde Transfermarkt geeft goed weer hoe de waarde van Guirassy als een komeet omhoog is geschoten. Begin dit seizoen vertegenwoordigde de spits nog een waarde van veertien miljoen euro, inmiddels schat de website zijn waarde op veertig miljoen euro.

Gelukkig voor Borussia Dortmund, en helaas voor Stuttgart, zit er in het contract van de Guinees een ontslagclausule tussen de 17,5 en 18 miljoen euro. Dat maakt de transfer voor die Borussen nog aantrekkelijker.

De Duitse grootmacht is echter niet de enige met concrete interesse voor de goaltjesdief. Eerder werden AC Milan en Tottenham Hotspur in de wandelgangen genoemd. Misschien dat Borussia Dortmund hier het voordeel heeft, daar Sven Mislintat sinds eind april weer een technische functie bekleedt bij BVB. De voormalig technisch directeur van Ajax helpt sportief directeur Lars Ricken bij het plannen van de selectie. Vorige zomer toonden de Amsterdammers ook kortstondig interesse in de diensten van Guirassy.

Guirassy speelt sinds het seizoen 2022/23 bij Stuttgart. Destijds huurde de Zuid-Duitse club hem van zijn eigenlijke werkgever Stade Rennes, waarna hij afgelopen zomer definitief werd overgenomen door Stuttgart voor een bedrag van negen miljoen euro. Eerder speelde de Guinees voor Amiens SC, FC Köln, OSC Lille, AJ Auxerre en Stade Lavallois.

