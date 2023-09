‘Mislintat heeft maandag gevraagd of hij Maurice Steijn mocht ontslaan’

Woensdag, 20 september 2023 om 08:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:07

Sven Mislintat heeft maandag bij Jan van Halst gesmeekt om het ontslag van Maurice Steijn, zo meldt Cristian Willaert bij ESPN. De directeur voetbalzaken zou onvoldoende vertrouwen hebben in de Ajax-trainer en gevraagd hebben de samenwerking te beëindigen. De onthullingen zijn opvallend, daar Mislintat dinsdagavond zelf onder vuur is komen te liggen nadat is gebleken dat hij Borno Sosa kocht via een zakenrelatie.

"Het is niet zozeer een duister zaakje, maar het is wel in strijd met de regels die gelden voor werknemers van beursgenoteerde bedrijven", duidt Willaert de situatie van Mislintat. "Dat is Ajax en daarmee zou Mislintat in de problemen kunnen komen. Als hij zaken niet bekend heeft gemaakt waarvan hij in zijn contract heeft aangegeven dat wel te doen, is dit mogelijk een stok waarmee Ajax kan slaan. Als ze van hem (Mislintat, red.) af willen, hebben ze nu een stok om mee te slaan."

Een dag eerder ging Milsintat zelf naar de clubleiding. "Het is vanaf de buitenkant moeilijk om te zien hoeveel steun Steijn heeft van de leiding van Ajax", gaat Willaert verder. "Volgens mijn informatie heeft Mislintat maandag aan Van Halst gevraagd of hij Steijn mocht ontslaan. Daar is over gesproken. Van Halst heeft Steijn de hand boven het hoofd gehouden. Nu is het de vraag hoe Mislintat er zelf op staat. Binnen de leiding zijn vraagtekens over alle spelers die hij heeft binnengehaald en het passeren van de staf en de scouting."

Een andere speler die via Artur Beck, de goede zakenrelatie van Mislintat, bij Ajax is gekomen is Diant Ramaj. "Toen is eigenlijk al iets gebeurd wat onrechtmatig is", aldus Willaert. "Dit is niet het enige wat er aan de hand is. Het pikante aan de zaak-Sosa is dat hij bij een zaakwaarnemer zat waarvan het contract afliep op 31 augustus. Vervolgens is gewacht tot 1 september om de deal te doen met Ajax, zodat Beck er als het ware tussen geschoven kon worden."