Yankuba Minteh maakt heerlijke goal bij Brighton-debuut en juicht als Feyenoorders Quinten Timber en Calvin Stengs

Yankuba Minteh is zijn tijd bij Brighton & Hove Albion goed begonnen. De twintigjarige aanvaller, die afgelopen seizoen op huurbasis voor Feyenoord speelde, was woensdagmiddag bij zijn debuut in Tokio direct trefzeker.

De Gambiaan wist op karakteristieke wijze de score te openen tijdens het oefenduel met de Japanse club Kashima. Minteh ontving de bal aan de rand van het strafschopgebied, gebruikte zijn snelheid om twee man te verschalken met een dribbel en liet de doelman kansloos met een lage schuiver: 0-1. Minteh vierde zijn doelpunt met de Bowser, een celebration die Quinten Timber en Calvin Stengs regelmatig uitvoeren na doelpunten van Feyenoord.

Brighton kocht Minteh deze zomer voor 35 miljoen euro over van Newcastle United. In de Engelse badplaats zijn de verwachtingen hooggespannen. “De eerste van velen voor Minteh”, schrijven the Seagulls op X. Zomeraankoop Mats Wieffer, die voor 30 miljoen euro werd overgenomen van Feyenoord, ontbrak woensdag nog vanwege zijn blessure.