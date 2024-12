Miliano Jonathans laat 'zijn' Vitesse definitief achter zich en tekent bij FC Utrecht: 'Lijkt me heerlijk om voor de Bunnikside te spelen'

Miliano Jonathans maakt definitief de overstap naar FC Utrecht, zo bevestigen de Domstedelingen via de officiële kanalen. De twintigjarige buitenspeler komt voor naar verluidt 600.000 euro over van Vitesse en tekent een contract voor drieënhalf jaar bij de huidige nummer drie van de Eredivisie.

Jonathans kon rekenen op veel interesse uit het binnen- en buitenland. Onder meer FC Twente, AZ en sc Heerenveen hadden ook belangstelling voor de creatieve linkspoot, die het beste gevoel overhield aan de gesprekken met FC Utrecht.

“Ik ben super blij dat ik voor deze prachtige club mag spelen”, laat Jonathans optekenen op de website van de Domstedelingen. “Ik kom uit een Arnhemse volksbuurt. Ik hou van dat oprechte, dat directe.”

“In die zin past een club als FC Utrecht natuurlijk heel goed bij me. Het is allemaal heel professioneel, maar óók een club van de mensen. Het lijkt me heerlijk om voor de Bunnikside te spelen”, aldus de buitenspeler.

“Tegelijkertijd ben ik een echte familieman. Ik vind het contact met mensen heel belangrijk. Dat het oprecht is. FC Utrecht was direct heel persoonlijk in het contact. Jordy Zuidam en Ron Jans hebben mij met hun enthousiasme én het sportieve plaatje weten te overtuigen.”

“FC Utrecht is een ambitieuze club en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Voor mij is FC Utrecht de ideale vervolgstap. Ik ben Vitesse enorm dankbaar, maar nu is het tijd om mezelf opnieuw te laten zien in de Eredivisie.”

Jonathans maakte in 2022 zijn debuut voor Vitesse, de club waarvoor hij sinds 2014 speelde. De geboren Arnhemmer heeft 39 duels voor ‘zijn’ club achter zijn naam staan. Daarin was Jonathans goed voor tien treffers en vier assists. Met zijn transfer naar FC Utrecht helpt de jeugdexponent het noodlijdende Vitesse op financieel gebied.