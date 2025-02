Mikel Merino kent briljante invalbeurt in Leicester en houdt titeldroom van Arsenal levend

Arsenal geeft niet op in de titelstrijd in de Premier League. De nummer twee had het zaterdag lastig tegen Leicester City, maar wist toch met 0-2 te winnen. The Gunners staan nu vier punten achter koploper Liverpool, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. De ploeg van Arne Slot staat zondag tegenover laagvlieger Wolverhampton Wanderers.

Arsenal, met Jurriën Timber als rechtsback, maakte een zeer povere indruk in de eerste helft in het King Power Stadium. Met name Raheem Sterling, die weer eens een kans kreeg van manager Mikel Arteta, was ongelukkig in zijn acties op de linkerflank. Leicester hield vrij makkelijk stand tegen het aanvallend zeer onmachtige Arsenal.

De bezoekers uit Noord-Londen kwamen beter voor de dag na rust, wellicht na een donderspeech van Arteta in de kleedkamer. De Spaanse coach liet ondanks zijn onvrede de elf namen die begonnen in Leicester staan. Martin Ødegaard begon zich steeds nadrukkelijker met de aanval bemoeien en Leicester moest steeds meer achteruit.

Uit een pass van Martin Ødegaard schampte Ethan Nwaneri de lat. De vleugelaanvaller zou later ook nog de paal raken van dichtbij. Aan de andere kant voorkwam de alerte Myles Lewis-Skelly dat Leicester zou scoren uit een snelle counter. Arteta had toen Sterling al naar de kant gehaald en Mikel Merino ingebracht. Later maakten ook Riccardo Calafiori en Jorginho hun opwachting bij Arsenal.

De tijd tikte intussen weg in het nadeel van Arsenal, dat moet blijven winnen om in het spoor te blijven van koploper Liverpool. Leicester was het meest gelukkig met de 0-0 stand en koesterde het punt in de strijd tegen degradatie uit de Premier League.

Het getergde Arsenal had echter andere plannen en brak de ban in de 80ste minuut. Nwaneri legde de bal neer bij de tweede paal en de ingevallen Merino kopte van dichtbij raak: 0-1. Grote vreugde bij de Spanjaard, zijn medespelers, Arteta en de meegereisde supporters. Aan de andere kant teleurstelling op het gezicht van Van Nistelrooij.

Merino kende een zeer geslaagde invalbeurt, want de Spaanse middenvelder verdubbelde kort voor het einde de voorsprong van Arsenal. Hij tikte bij de tweede paal binnen, na een afgemeten voorzet van Leandro Trossard na een snelle counter. Daarmee was het verzet van Leicester gebroken, terwijl Arsenal mag blijven dromen van de eerste landstitel sinds 2004.