Mikel Arteta is dolenthousiast over Jurriën Timber na eerst fase voorbereiding

Jurriën Timber maakt veel indruk tijdens de voorbereiding van Arsenal op het nieuwe seizoen. De verdediger van the Gunners kwam afgelopen seizoen nauwelijks tot speelminuten vanwege een zware knieblessure, maar hij is nu weer volledig fit. Via de officiële kanalen geeft Arteta een update rond de ontwikkelingen van Timber.

In de zomer van 2023 kwam Timber voor een bedrag van circa veertig miljoen euro over van Ajax, maar al in het eerste Premier League-duel met Nottingham Forest scheurde de verdediger zijn kruisband. Uiteindelijk kon hij alleen nog op laatste speeldag 21 minuten in actie komen tegen Everton.

Inmiddels heeft de Nederlander de volledige voorbereiding volop meegedaan en de coach is laaiend enthousiast over de prestaties van Timber, die komend seizoen mogelijk een belangrijke rol gaat spelen in het elftal.

“Hij werkt keihard en hij wil ontzettend graag, dat zie je aan alles”, vertelt Arteta via de officiële kanalen. “Hij staat er op dit moment erg goed voor. We moeten wel voorzichtig zijn met belasting, want wat hij de afgelopen maanden heeft gedaan is heel anders dan wat hij in de komende twee weken moet doen.”

Arteta doelt daarmee op het volle oefenprogramma van de Londenaren, die achtereenvolgens tegen Bournemouth, Manchester United, Liverpool en Bayer Leverkusen spelen. Op 17 augustus gaat de Premier League van start met een thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

“Mentaal is hij ijzersterk. Hij heeft de juiste mensen om zich heen die hem steunen en die hem een betere speler kunnen maken. Natuurlijk heeft hij afgelopen jaar moeilijke momenten gehad en het is helemaal lastig als je direct in het eerste duel uitvalt voor de rest van het seizoen.”

“Jurriën is een echte leider. Hij is erg positief aanwezig, hij laat zich horen en technisch is hij erg begaafd. Hij is van grote waarde voor het team”, besluit Arteta.

