Mike Verweij weet waar het misging bij Ajax tegen NEC: ‘Je kunt het nooit één-op-één bewijzen, maar…’

Mike Verweij denkt dat de late overwinning van PSV op Feyenoord van grote invloed is geweest op het spel van Ajax tegen NEC, zo laat hij weten in een video-item van De Telegraaf. Noa Lang zorgde er met zijn late treffer namelijk eigenhandig voor dat de Amsterdammers plots onder hoogspanning stonden.

“Je kunt het nooit één-op-één bewijzen, maar het leek voor de wedstrijd al mis te gaan”, begint Verweij. “Feyenoord kwam 2-0 voor tegen PSV, iedereen was helemaal in een euforische stemming. Want Ajax - NEC zou de kampioenswedstrijd worden.”

Iedereen in Amsterdam kwam echter van een koude kermis thuis. “De late 2-3 van Noa Lang, dat voelden de spelers in de warming-up. Ze leken wel onder hoogspanning te staan. Ze hebben echt een dramatische wedstrijd afgeleverd en zijn vernederd door NEC.”

Het is al de derde wedstrijd op rij waarin Ajax punten laat liggen. “Wat ze beter kunnen doen, is weer wedstrijden gaan winnen”, zo luidt het advies van Verweij. “Het enige voordeel dat Farioli nog heeft, is dat Ajax het in eigen hand heeft.”

“Ze hebben een voorsprong van negen punten in recordtijd laten slinken. Zelfs nog sneller dan dat PSV dat deed. Die gaan onder hoogspanning naar Groningen toe woensdag”, voorspelt Verweij.

In de rust klonk er voor het eerst sinds lange tijd weer een fluitconcert in de Johan Cruijff ArenA. “Remko Pasveer riep de F-Side op om vooral achter de ploeg te blijven staan. Opvallend was dat het hele stadion er na die 0-3 weer achter ging staan.”

Verweij voorspelt dat het een hels karweij wordt voor Ajax om de 37e landstitel te pakken. “De vorm waarin ze verkeren is echt beschamend. Ik denk dat Farioli weinig houvast heeft voor de wedstrijden tegen Groningen en Twente."