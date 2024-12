Mike Verweij spreekt ongeloof uit over scheidsrechter bij FC Utrecht - Go Ahead Eagles: ‘Elke week raak'

Enric Llansana is zondag onterecht van het veld gestuurd tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles (ruststand 1-1), zo luidt het oordeel van Jeroen Kapteijns. De journalist van De Telegraaf is daarbij kritisch op de scheidsrechter én VAR van dienst.

Nadat Llansana op heerlijke wijze de score had geopend, ontving hij vier minuten later een dubieuze rode kaart. De controleur werd vlak voor zijn eigen zestien ingespeeld en had een gretige Paxten Aaronson in zijn nek.

Aaronson snoepte de bal af en ging daarbij naar de grond. Van der Eijk zag er het ontnemen van een directe scoringskans in en bestrafte Llansana met een directe rode kaart. Kapteijns is het niet eens met die beslissing van de arbitrage, zo laat hij duidelijk blijken via X.

“Los van de discussie of het bij de rode kaart voor Llansana het ontnemen van een scoringskans betrof, speelt de GAE-speler eerst de bal, waarna Aaronson over hem heen struikelt. Verkeerde inschatting van Van der Eijk en grove fout van VAR Ingmar Oostrom, die verzuimt in te grijpen”, aldus Kapteijns.

Ook Mike Verweij meldt zich even later op X. Hij is het volledig eens met zijn collega. “Elke week raak bij Van der Eijk. Ongelooflijk.”

Llansana heeft de twijfelachtige eer om de eerste speler te zijn die in de Eredivisie binnen negen minuten weet te scoren én een rode kaart krijgt.

De controlerende middenvelder, die een groot deel van zijn jeugdopleiding genoot bij Ajax, is bezig aan een sterk seizoen. In zestien Eredivisie-wedstrijden wist Llansana al vier keer te scoren.