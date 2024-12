Mike Verweij luidt noodklok bij Ajax: ‘Moet snel een stevig gesprek met Farioli komen’

Ondanks de stijgende lijn die Ajax dit seizoen heeft ingezet onder trainer Francesco Farioli, is niet iedereen louter positief over de Italiaanse oefenmeester. Clubwatcher Mike Verweij laat in een analyse in De Telegraaf zijn licht schijnen op de eerste maanden van Ajax onder Farioli, waarbij hij spreekt over kapitaalvernietiging.

Volgens Verweij lopen er in de huidige selectie van Ajax vijf spelers rond waar Alex Kroes de hoofdprijs voor zou kunnen vangen. Brian Brobbey, Jorrel Hato, Mika Godts, Kenneth Taylor en, in mindere mate, Youri Baas zijn ‘de vijf kippen met de gouden eieren’.

“In de (financiële) situatie waarin Ajax verkeert, moet het ondenkbaar zijn dat een trainer als passant twee van de vijf kippen slacht”, aldus Verweij, die daarmee doelt op de situatie van Brobbey en Hato.

Eerstgenoemde lijkt vooralsnog slachtoffer van het roulatiesysteem dat Farioli hanteert bij Ajax. Brobbey kwam dit seizoen in 23 optredens in alle competities tot 3 doelpunten en zag zijn marktwaarde dalen naar 30 miljoen euro. Ook wordt volgens velen de volledige potentie van Hato niet benut door hem op linksback op te stellen.

“De manier waarop de trainer met Brobbey en Hato omgaat, is kapitaalvernietiging”, aldus Verweij. “Brobbey lijdt zichtbaar onder het gegoochel met de basisopstellingen en is nog maar een deel waard van de 40 tot 50 miljoen euro die Premier League-clubs vóór dit seizoen voor hem over zouden hebben.”

Verweij legt de schuld hiervoor ook deels bij Kroes, die ervoor koos om Wout Weghorst aan zijn selectie toe te voegen. “Met het aantrekken van de, in de positieve zin van het woord, bezeten Weghorst, die geen restwaarde heeft, wist de technisch directeur dat het ten koste kon gaan van de mogelijke speeltijd en dus transfersom van Brobbey.”

Verweij adviseert Ajax om snel ‘een stevig gesprek’ aan te gaan met Farioli. “Om te voorkomen dat er nog meer miljoenen verdampen, moeten Kroes en Beuker met hun trainer om de tafel. Net zoals Marc Overmars dat in het tijdperk-Ten Hag deed, moeten Kroes en Beuker de lange termijn bewaken.”