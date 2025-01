Mike Verweij adviseert Ajax met klem: 'Je moet hem nooit verkopen'

Ajax staat in de winterse transferperiode voor een duivels dilemma, ziet ook Mike Verweij. De Ajax-watcher van De Telegraaf geeft in de podcast Kick-off advies aan technisch directeur Alex Kroes.

Ajax hoopt in januari afscheid te nemen van enkele overbodige spelers, om zo budget te creëren voor aanwinsten op zwak bezette posities. Devyne Rensch valt niet in de categorie overbodig, maar staat door zijn aflopende contract wel op de nominatie om te vertrekken.

AS Roma heeft zich officieel bij Ajax gemeld met een bod van vijf miljoen euro, maar de Amsterdammers willen Rensch niet voor die prijs laten vertrekken, zo meldde Voetbal International maandag.

"Het is een heel lastige keuze", zegt Verweij in de voetbalpodcast van zijn krant. "Stel je voor dat je er nog vijf of zeven miljoen euro voor kan krijgen - ik weet niet wat er wordt geboden en wat er wordt gevraagd..."

Verweij ziet een groter doel voor Ajax dan een transfersom voor Rensch. "Het gaat om Champions League-voetbal. Aan het eind van de rit kun je met 40 miljoen euro in je handen staan", zo doelt hij op de startpremie die Ajax binnenhaalt bij een eindnotering in de top twee van de Eredivisie. Plek drie levert overigens een ticket op voor de derde voorronde van de Champions League. Daarbij moeten twee rondes overleefd worden om het hoofdtoernooi te bereiken.

"Ik zou hem nooit verkopen", adviseert Verweij. Valentijn Driessen stipt aan dat Anton Gaaei het alternatief is voor Rensch. "Dat is natuurlijk dramatisch", aldus Driessen. Ajax zou overigens overwegen om Youri Regeer terug te halen van FC Twente als vervanger van Rensch. Ajax heeft een terugkoopoptie voor Regeer.