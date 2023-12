Mika Godts lijkt zich ernstig te blesseren en gaat per brancard het veld af

Vrijdag, 1 december 2023 om 22:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:48

Mika Godts moet wellicht rekening houden met een ernstige blessure. De pas achttienjarige vleugelaanvaller van Jong Ajax verstapte zich vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch (3-3) en had zichtbaar veel pijn. Godts moest in de blessuretijd van de doelpuntrijke ontmoeting per brancard van het veld.

Godts werd in de 92ste minuut hard aangespeeld en moest een sprint trekken naar de zijlijn om de bal alsnog binnen te houden. De Belgische buitenspeler verstapte zich bij die actie en stortte direct ter aarde. Godts bleef liggen en stampte een paar keer met zijn handen op het veld, om aan te geven dat hij veel pijn had.

Het werd al snel duidelijk dat er iets goed mis was met Godts. De scheidsrechter, ploeggenoten en leden van de medische staf van Ajax renden naar hem toe. De jonge Belg kon niet meer lopen en ging met een brancard van het veld in Den Bosch.

Aan de hand van de beelden lijkt het erop dat Godts zijn knie verdraaide bij de zijlijn, al is dat (nog) niet met zekerheid te zeggen. Het lijkt wel duidelijk dat trainer Dave Vos voorlopig geen beroep kan doen op zijn pupil.

Reactie Ajax

Ajax weet nog niet wat de aard van de blessure is, maar komt via X wel met bemoedigende woorden richting Godts. "Hoping all is well for Mika Godts", zo klinkt het kort op het social media-kanaal van de Amsterdammers.

Mika Godts moet het veld per brancard verlaten ??#dbojaj — ESPN NL (@ESPNnl) December 1, 2023

Doelpuntenfestijn

Godts was enkele minuten voor de ongelukkige blessure nog heel belangrijk voor Jong Ajax. Hij wist namelijk te scoren voor de bezoekers uit Amsterdam, waardoor alsnog een punt werd gepakt in het doelpuntrijke treffen met Den Bosch.

De Brabanders stonden bij rust nog met 3-1 voor en leken op weg naar drie punten. Tristan Gooijer tekende in de 83ste minuut echter voor zijn tweede treffer van de avond, waarna Godts middels een benutte strafschop de stand gelijk trok.