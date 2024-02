Micky van de Ven lijdt verrassende en dure thuisnederlaag met Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag een dure nederlaag geleden in de Premier League. De ploeg van manager Ange Postecoglou ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Wolverhampton Wanderers. Grote man bij de bezoekers was João Gomes, die beide treffers voor zijn rekening nam. Door de nederlaag daalt Tottenham naar de vijfde plek, terwijl Wolverhampton nu tiende staat.

Bij Tottenham was er opnieuw een basisplaats voor Micky van de Ven. Hij vormde het hart van de Londense defensie met Cristian Romero. Timo Werner begon voor de eerste keer sinds zijn overstap naar the Spurs op de bank: Richarlison startte als spits.

De thuisploeg had het meeste balbezit in de eerste helft, maar de bezoekers kregen de grootste mogelijkheden. Zo schoot Hee-chan Hwang een rebound net over en ging een inzet van Pablo Sarabia vanaf de rand van het strafschopgebied maar net naast.

Toch ging Wolverhampton wel met een voorsprong de rust in. Vlak voor rust kreeg de ploeg een hoekschop, en die werd binnengekopt door João Gomes: 0-1.

Werk aan de winkel voor Tottenham dus, en direct na rust kwam de ploeg op gelijke hoogte. Dejan Kulusevski tekende voor de 1-1 door de bal van dichtbij uit een moeilijke hoek binnen te schuiven.

In het vervolg van de wedstrijd kregen beide ploegen kansen op de voorsprong. Pablo Sarabia en Kulusevski werden allebei dreigend met een schot, maar beide spelers zagen de keeper redding brengen.

Halverwege de tweede helft greep Wolverhampton opnieuw de voorsprong, en opnieuw was João Gomes de gevierde man. Deze keer scoorde hij uit de counter na goed werk van Pedro Neto: 1-2. Daar had de thuisploeg geen antwoord meer op.

