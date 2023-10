Micky van de Ven kroont zich tot matchwinner en schiet Spurs naar koppositie

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 15:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:45

Micky van de Ven was zaterdagmiddag met zijn eerste treffer voor Tottenham Hotspur direct goud waard. De mandekker zorgde op bezoek bij Luton Town voor de enige en dus winnende treffer: 0-1. Tottenham miste met name in de persoon van Richarlison enorme mogelijkheden in de eerste helft. Op slag van rust kreeg Yves Bissouma rood en Luton kreeg na de onderbreking meerdere gigantische mogelijkheden. Alleen Van de Ven kwam daadwerkelijk op het scorebord terecht. Tottenham is voorlopig de nieuwe lijstaanvoerder in de Premier League, terwijl Luton zeventiende staat.

Aan de kant van Luton begonnen Tim Krul en Tahith Chong op de bank. Wel was er een basisplaats voor voormalig Vitesse-middenvelder Marvelous Nakamba. Manager Rob Edwards probeerde Tottenham pijn te doen met een 3-4-2-1-opstelling, waarin Carlton Morris fungeerde als diepste spits. Bij Tottenham kreeg Van de Ven andermaal een basisplaats van manager Ange Postecoglou. Verrassingen in de 4-2-3-1-formatie van the Spurs waren er niet waar te nemen: dezelfde elf namen die Liverpool versloegen (2-1) mochten het ook tegen Luton laten zien.

Dat Tottenham niet al snel op voorsprong kwam, mocht een klein wonder heten. Richarlison liet namelijk al binnen vier minuten twee enorme kansen liggen. Allereerst kreeg de Braziliaan het voor elkaar om binnen een meter van het doel naast te schieten. Ogenblikken later werd Richarlison vrijgespeeld in de zestien en hoefde hij alleen nog Thomas Kaminski te verschalken. De Belgische sluitpost wist redding te brengen door de onnauwkeurige inzet van Richarlison.

Nog voor de achtste minuut kreeg Tottenham zijn volgende reuzenkans. Son gaf goed mee aan de mee opgekomen Pedro Porro, die oog-in-oog met Kaminski naast schoot. De sluitpost had na een half uur een prima reflex in huis op een poging van Dejan Kulusevski. De Zweed probeerde het met een laag schot richting de verre hoek, waar Kaminski nog net een handje tegenaan kon krijgen.

Bissouma liep wegens een onhandige overtreding geel op en wist toen al dat hij geschorst zou zijn voor de volgende wedstrijd. Ogenblikken later dacht Luton op 1-0 te komen. Een vrije trap belandde min of meer per toeval bij Elijah Adebayo, die zijn acrobatische poging over Vicario en op de paal deed belanden. Tom Lockyer kopte vervolgens binnen en kreeg daarbij de schoen van Udogie tegen z'n hoofd. Adebayo bleek bij zijn poging echter een overtreding te hebben begaan op Cristian Romero: doelpunt afgekeurd.

In blessuretijd kreeg James Maddison nog een prima mogelijkheid. De creatieveling schoot echter teleurstellend over en naast. Vlak voor het einde van de eerste helft dupeerde Bissouma zijn ploeg. De Malinees zette een onvervalste schwalbe in en kreeg daarvoor van arbiter John Brooks zijn tweede gele kaart.

Net als Richarlison in de eerste helft wist ook Adebayo aan het begin van het tweede bedrijf een niet te missen kans te missen. De ongedekte Londenaar ontving de bal bij de tweede paal op nog geen meter van het doel, maar maaide half over de bal heen en zag zijn gigantische mogelijkheid in rook opgaan. Het bleek een uiterst dure misser. Aan de andere kant kreeg Tottenham een hoekschop, die kort genomen werd. Maddison draaide weg bij zijn tegenstander en vond Van de Ven, die de bal met links onder Kaminski schoof: 0-1.

De mandekker uit Wormer werd toegezongen door de Tottenham-fans en liet zich daarna ook in verdedigend opzicht gelden met enkele prima intercepties. Desondanks kwam Luton er meermaals gevaarlijk uit. Zo schoot Alfie Doughty in kansrijke positie naast, stuitte Morris op Guglielmo Vicario, kopte Jacob Brown over en had Cauley Woodrow veel meer moeten doen met zijn poging vanaf randje zestien. Porro zag zijn schot met buitenkant voet aan de andere kant een centimeter of 30 naast gaan. Tottenham hield Luton in de slotfase steeds meer van zich af en sleepte de zege binnen.

