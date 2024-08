Michiel Kramer openhartig over heftige periode: ‘Privé wat dingen gebeurd’

Michiel Kramer heeft te gast in Studio Voetbal een verklaring gegeven voor zijn reserverol bij RKC Waalwijk. De 35-jarige spits zegt een ‘heftige periode’ achter de rug te hebben, waarin voetbal even bijzaak was.

RKC ging zaterdag met 5-1 onderuit op bezoek bij PSV. Kramer moest in het Philips Stadion genoegen nemen met een plek op de bank, waar hij de volledige wedstrijd bleef zitten. Oskar Zawada geniet momenteel de voorkeur als spits.

De hoopvolle Kramer ziet nog steeds toekomst bij RKC. “Zeker! Uiteindelijk ben ik mijn eigen concurrent, dus ligt het aan mezelf of ik wel of niet ga spelen. Dat de trainer nu voor iemand anders kiest is zijn goed recht, dan moet ik zorgen dat ik beter ben en weer ga spelen.”

Afgelopen seizoen gaf Kramer nog aan dat hij per se wilde spelen, maar momenteel staat hij daar anders in. “In de zomer zijn er privé best wel wat dingen gebeurd. Er zijn wat mensen overleden, helaas. Ook in mijn privésfeer zelf is er het een en ander gebeurd, dus het was voor mij wel een andere zomer dan normaal.”

“Een heftige periode”, gaat Kramer verder. “Zeker voor mijn gezin. Ik wil het voetbal geen bijzaak noemen, maar het stond wel op een andere plek. Ik vond dat de aandacht veel meer naar de thuissituatie moest en dat is nu eigenlijk nog steeds het geval. Niet dat het per se de reden is dat ik niet speel, maar er is wel degelijk iets aan de hand thuis.” Presentator Sjoerd van Ramshorst besluit niet door te vragen. “Heel veel sterkte toegewenst.”

Kramer ligt bij RKC nog tot medio 2025 vast. Sinds zijn komst in 2021 vertolkt de boomlange spits een belangrijke rol in Waalwijk. In 89 officiële wedstrijden namens RKC was Kramer goed voor 31 doelpunten en 7 assists.

Zawada, de nieuwe spits van RKC, werd door trainer Henk Fraser tegen PSV direct aanvoerder gemaakt. De Poolse spits wist tijdens de nederlaag in Eindhoven niet te scoren. Richard van der Venne was verantwoordelijk voor het enige doelpunt dat RKC wist te maken.