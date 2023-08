Michiel Kramer gaat bij RKC tandem vormen met oude bekende uit Eredivisie

Donderdag, 17 augustus 2023 om 16:48 • Sam Vreeswijk

Reuven Niemeijer staat op het punt om aan de slag te gaan bij RKC Waalwijk. Dat meldt Voetbal International. De 28-jarige aanvaller komt over van het Italiaanse Brescia en ondergaat donderdagmiddag de medische keuring. In Waalwijk lijkt het de bedoeling dat Niemeijer een tandem gaat vormen met spits Michiel Kramer.

Op Twitter maakt Chris Tempelman, die RKC namens VI in de gaten houdt, melding van de aanstaande komst van Niemeijer naar Waalwijk. "Reuven Niemeijer ondergaat vanmiddag de medische keuring in Waalwijk. Ex-speler van Heracles, Emmen en Excelsior komt van Brescia en is de nummer tien die RKC nog zocht. Benieuwd naar combi Kramer/Niemeijer", tweet hij donderdag.

Reuven Niemeijer ondergaat vanmiddag de medische keuring in Waalwijk. Ex-speler van Heracles, Emmen en Excelsior komt van Brescia en is de nummer tien die RKC nog zocht. Benieuwd naar combi Kramer/Niemeijer. — chris tempelman (@mactempel) August 17, 2023

Niemeijer kwam in Nederland dus in actie voor achtereenvolgens Heracles Almelo, FC Emmen en Excelsior. In totaal kwam hij namens de eerste twee clubs tot 55 Eredivisie-duels, waarin hij 13 keer scoorde en 2 assists gaf. Namens Excelsior speelde hij alleen in de Keuken Kampioen Divisie. In mei 2022 dwong hij met de Kralingers promotie naar de Eredivisie af, door ADO Den Haag na strafschoppen over twee duels te verslaan in de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs.

In die zomer daarna ruilde hij Excelsior transfervrij in voor Brescia. Met die club eindigde hij afgelopen seizoen op de zestiende plek in de Serie B. Zelf speelde hij vijftien duels in die competitie – voornamelijk als invaller - waarin hij geen doelpunten of assists wist te noteren. Daarnaast speelde hij twee Coppa Italia-duels: daarin gaf hij één assist. Niemeijer ligt nog tot medio 2024 vast bij Brescia. Hoe hoog de transfersom is die RKC voor hem gaat betalen, is niet bekend.