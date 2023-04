Messi tovert als vanouds in nieuwe overwinning PSG; Mbappé maakt er twee

Vrijdag, 21 april 2023 om 22:54 • Bart DHanis • Laatste update: 23:24

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond een grote stap gezet op weg naar de landstitel. De Parijzenaars waren uit bij SCO Angers met 1-2 te sterk. Kylian Mbappé was tweemaal trefzeker voor zijn ploeg. Het tweede doelpunt volgde uit een schitterende assist van Lionel Messi, die ook een voorbereidende rol had in de eerste treffer. Namens Angers scoorde Sada Thioub. PSG blijft dankzij de overwinning koploper en vergroot de voorsprong op Olympique Marseille naar elf punten. Angers staat onderaan en degradatie lijkt onafwendbaar.

In de openingsfase van de wedstrijd kreeg de thuisploeg via Ibrahima Niane een reusachtige kans om op voorsprong te komen. De spits ging alleen op PSG-doelman Gianluigi Donnarumma af, maar zag zijn poging gekeerd worden door de Italiaanse sluitpost. Waar Angers een grote kans liet liggen in de openingsfase, was de eerste kans voor de uitploeg wel meteen raak. Mbappé maaide eerst vol over de bal heen, maar kon hem in tweede instantie alsnog binnenschieten: 1-0.

Een kwartier na de openingstreffer wist PSG de voorsprong al te verdubbelen. Messi stuurde Mbappé met een fenomenale steekpass de diepte in. De Franse aanvaller ging om de Angers-doelman heen en maakte zo zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Dankzij de doelpunten in de eerste helft staat Mbappé nu weer alleen bovenaan het Franse topscorersklassement. Hij heeft nu 22 doelpunten gemaakt. Jonathan David van LOSC Lille volgt met twintig treffers.





Na de 2-0 nam de ploeg uit Parijs de voet van het gaspedaal. Via Messi in de eerste en Achraf Hakimi in de tweede helft, kon PSG de voorsprong nog verder uitbreiden. Bij beide pogingen ontbrak het echter aan geluk in de afronding. Het achteroverleunen leverde de koploper van de Ligue 1 wel een tegentreffer op. Sada Thioub kreeg de bal goed teruggelegd door Abdallah Sima en kon van dichtbij raak schieten. Verder dan 2-1 kwam de thuisploeg echter niet, waardoor PSG de punten mee terug naar Parijs neemt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Paris Saint-Germain 32 24 3 5 44 75 2 Olympique Marseille 31 19 7 5 27 64 3 RC Lens 31 18 9 4 26 63 4 AS Monaco 31 18 7 6 23 61 5 Lille OSC 31 16 7 8 17 55 6 Stade Rennes 31 16 5 10 18 53 7 Olympique Lyon 31 14 8 9 15 50 8 Reims 31 11 14 6 8 47 9 OGC Nice 31 11 12 8 9 45 10 Lorient 31 12 9 10 0 45 11 Clermont 31 12 7 12 -9 43 12 Toulouse 31 11 5 15 -7 38 13 Montpellier 31 11 4 16 -5 37 14 AJ Auxerre 31 8 8 15 -23 32 15 Nantes 31 6 13 12 -11 31 16 Stade Brest 31 7 10 14 -13 31 17 Strasbourg 31 6 11 14 -12 29 18 Troyes AC 31 4 9 18 -28 21 19 AC Ajaccio 31 6 3 22 -36 21 20 Angers 32 3 5 24 -43 14