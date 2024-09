Messi meteen goed voor twee goals en assist bij eerste wedstrijd in drie maanden

Lionel Messi heeft voor het eerst in drie maanden weer eens speelminuten gemaakt in het shirt van Inter Miami. De Argentijnse sterspeler liet zich tegen Philadelphia Union meteen gelden met twee goals en een assist op boezemvriend Luis Suárez.

De laatste keer dat Messi in clubverband in actie kwam was op 2 juni in de competitiewedstrijd tegen St. Louis City. Sindsdien kwam de aanvaller nog wel uit voor de nationale ploeg van Argentinië, maar de laatste weken stond hij aan de kant met een blessure.

Naast Messi en Suárez waren er ook basisplaatsen voor Segio Busquets en Jordi Alba. Zij zagen hoe de bezoekers al na twee minuten spelen brutaal de leiding grepen via Mikael Uhre.

De Deen profiteerde van slecht uitverdedigen bij Inter Miami en liet doelman Drake Callender kansloos: 0-1. Na een klein half uur spelen was het Messi die de stand gelijk trok. De captain werd bediend door Suárez en rondde met rechts af: 1-1.

Amper vijf minuten later werd de achterstand helemaal omgebogen. Uit een voorzet vanaf links van Alba schoof Messi de bal ogenschijnlijk simpel in de verre hoek: 2-1.

De show was daarmee nog niet ten einde, daar het slotakkoord een co-productie werd van Messi en Suárez. De Argentijn zocht naar ruimte om zelf de trekker over te halen, maar zag zijn Uruguayaanse ploeggenoot er beter voor staan: 3-1.

Door de zege verstevigt Inter Miami de koppositie. Met 62 punten uit 28 wedstrijden wordt een voorsprong van tien punten genomen op achtervolger Cincinnati. Er zijn nog zes wedstrijden te spelen in de Eastern Conference.