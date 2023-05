Messi laat ceremonie in Parijs schieten en duikt op in stadion in Barcelona

Zondag, 28 mei 2023 om 22:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:43

Lionel Messi is zondagavond niet aanwezig in Parijs bij de ceremonie voor de uitreiking van de UNFP-awards. De superster van Paris Saint-Germain, een van de genomineerden voor beste speler van het jaar in Frankrijk, laat verstek gaan en zit op de tribune in zijn zo geliefde Barcelona voor een concert van Coldplay. Ploeggenoot Kylian Mbappé, favoriet voor de winst, is wél op het gala in Parijs.

Op social media gaan filmpjes rond van Messi in het Olympisch Stadion op de Montjuïc in Barcelona, waar hij onder meer samen is met zijn voormalig ploeggenoot Cesc Fàbregas. Messi werd zaterdag bij de kampioenswedstrijd in de Ligue 1 tegen Strasbourg (1-1) opnieuw uitgefloten door zijn eigen fans, maar krijgt in Barcelona een zeer hartelijk ontvangst. Toeschouwers bij het concert van Coldplay zingen Messi zelfs toe.

Het UNFP-gala wordt jaarlijks georganiseerd door de nationale spelersvakbond in Frankrijk. PSG heeft overwogen om dit jaar geen enkele afvaardiging te sturen vanwege de kritieke toestand van Sergio Rico. De reservekeeper werd zondag in zijn thuisland Spanje tegen het hoofd getrapt door een paard en ligt op de intensive care. Toch zijn enkele spelers van PSG naar het gala gegaan, onder wie Nuno Mendes, die de prijs voor het beste talent van het jaar binnenhaalde.