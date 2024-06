Messi: ‘Ik wil geen transfer meer, ik beëindig mijn carrière bij Inter Miami’

Lionel Messi gaat zijn loopbaan beëindigen bij Inter Miami, zo maakt hij woensdag duidelijk in gesprek met ESPN Argentina. De Argentijn zegt voorlopig nog niet te willen stoppen met voetballen, maar een nieuwe transfer ziet hij niet meer zitten.

"Ik heb dit mijn hele leven gedaan. Ik hou van voetballen”, zo vertelt hij in gesprek met de zender. “Ik geniet van de trainingen en van de dagelijkse wedstrijden. Ja, er is een beetje angst dat het ooit allemaal stopt.”

“Die angst is er altijd”, vervolgt Messi. “Het was een moeilijke stap Europa verlaten om naar Miami te gaan. Het feit dat we het WK hebben gewonnen heeft me wel geholpen in mijn carrière.”

“Het heeft veel geholpen om allerlei zaken op een andere manier te zien. Maar ik probeer niet aan stoppen te denken. Ik probeer ervan te genieten. Dat doe ik nu meer omdat ik me ervan bewust ben dat er niet veel tijd meer over is.”

“Ik heb het erg naar mijn zin bij de club en heb het geluk dat ik goede teamgenoten en vrienden aan mijn zijde heb. Ik geniet ook van mijn tijd bij de nationale ploeg, waar ik ook goede vrienden heb, en veel ook.”

“Ik geniet van de kleine momenten waarvan ik weet dat ik ze ga missen als ik stop met spelen. Een transfer maken zie ik niet meer zitten. Dit wordt mijn laatste club”, besluit Messi.

De 36-jarige superster speelt in Miami met voormalig ploeggenoten Luis Suárez, Sergio Busquets en Jordi Alba. Komende zomer zal hij met de Argentijnse nationale ploeg deelnemen aan de Copa América, die hij hoopt voor de tweede keer te winnen.

