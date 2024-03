Messi en Suarez combineren als vanouds en leiden Inter Miami naar kwartfinale

Inter Miami heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag ten koste van Nashville SC geplaatst voor de kwartfinale van de CONCACAF Champions Cup, de Noord- en Midden-Amerikaanse versie van de Champions League. Na een 2-2 uitslag in de heenwedstrijd was een 3-1 thuiszege ruim voldoende. Zowel Lionel Messi als Luis Suárez was belangrijk met een goal én een assist.

Het tweetal had bij Miami vanzelfsprekend een basisplek en vormde het aanvalsduo. Op het middenveld stond mede voormalig FC Barcelona-speler Sergio Busquets geposteerd, terwijl Jordi Alba de meest linker verdediger was in een vijfmansdefensie.

Vorige week, in de nacht van donderdag op vrijdag, hadden beide ploegen elkaar nog in evenwicht gehouden. Een treffer van Messi en een doelpunt en een assist van Suárez hielpen Miami destijds aan het 2-2 gelijkspel.

Ook in de return waren de twee vrienden belangrijk. Al na acht minuten resulteerde een combinatie tussen de Argentijn en de Uruguayaan tot de 1-0. Suárez mocht hem maken.

SUÁREZ EARLY GOAL FOR INTER MIAMI! ?? pic.twitter.com/JXVzYoF8c2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 14, 2024

In minuut drieëntwintig was het de beurt aan Messi. La Pulga kon op aangeven van Diego Gómez aanleggen vanaf ter hoogte van de penaltystip en vond de verre hoek: 2-0.

Miami-trainer Gerardo Martino geloofde het wel en haalde Messi na vijftig minuten naar de kant. Een klein kwartier later bleek die keuze geen verkeerde te zijn, toen de vervanger van de legendarische aanvaller, Robert Taylor, op aangeven van Suárez binnenkopte: 3-0.

Nashville deed richting het einde van het duel nog wat terug. Eerst werd de goal van Hany Mukhtar afgekeurd, alvorens Sam Surridge in de blessuretijd de eindstand alsnog op 3-1 bepaalde.

