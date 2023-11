Messi boos na obsceen gebaar van Ugarte: ‘Ik zeg nu liever niet wat ik denk’

Vrijdag, 17 november 2023 om 13:34 • Bart DHanis • Laatste update: 13:43

Lionel Messi was niet te spreken over het gedrag van enkele spelers van Uruguay, zo heeft de Argentijnse ster gezegd in een interview met TyC Sports na de met 0-2 verloren WK-kwalificatiewedstrijd. Volgens Messi moeten jonge spelers ‘respect hebben voor de ouderen’.

Uruguay diende Argentinië de eerste nederlaag toe sinds het met 1-2 verloren groepsduel van Saudi-Arabië op het WK in Qatar. Ronald Araújo en Darwin Núñez zorgden voor de doelpuntenproductie in La Bombonera.

Ugarte diciéndole a De Paul que siga chupándosela a Messi ?????????????????? pic.twitter.com/i0oCHO5PYk — gam (@mbafraudee) November 17, 2023

Toen het nog 0-0 stond werd Maximiliano Araújo door Christian Romero van Tottenham Hotspur naar de grond gewerkt. Daarop volgde een verhit opstootje, waarbij Messi de keel van Uruguay-verdediger Mathías Olivera vastgreep.

Daarnaast is op beelden te zien dat Manuel Ugarte, middenvelder van Paris Saint-Germain, een obsceen gebaar maakt naar Rodrigo de Paul, speler van het Argentijnse elftal. Na afloop is Messi dan ook boos op Ugarte. “Ik zeg nu liever niet wat ik denk, maar jongeren moeten respect hebben voor de ouderen."

“De wedstrijden tussen Argentinië en Uruguay zijn altijd verhit, maar wel met veel respect. De jonge spelers moeten dat overduidelijk nog leren”, besluit Messi in het interview.

Argentinië-bondscoach Lionel Scaloni zei na afloop van het duel dat Uruguay simpelweg beter had gespeeld. "Dat we wereldkampioen zijn geworden betekent niet dat we onverslaanbaar zijn geworden."

Ondanks het verlies blijft La Albiceleste wel aan kop in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie met twaalf punten uit vijf duels. Uruguay is de eerste volger en heeft tien punten verzameld uit de eerste vijf ontmoetingen.