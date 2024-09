Memphis Depay ondergaat medische keuring en tekent spoedig bij nieuwe club

Memphis Depay is weer een stap dichter bij een dienstverband bij Corinthians. De transfervrije aanvaller is in Eindhoven en Geldrop medisch gekeurd door Corinthians, zo melden bronnen aan het Eindhovens Dagblad.

Corinthians is al langere tijd concreet en onlangs wist journalist César Luis Merlo te melden dat Memphis een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Corinthians. De spits gaat daar spoedig een tweejarig contract ondertekenen.

Memphis bevond zich zondag al in Eindhoven, waar hij in het Philips Stadion aandachtig toeschouwer was bij het Nations League-duel tussen Nederland en Bosnië en Herzegovina (5-2). Een dag later is hij medisch gekeurd bij TopSupport, een medisch instituut waar PSV al jaren mee samenwerkt.

Als alles in orde blijkt te zijn, staat niets een dienstverband bij Corinthians meer in de weg. De gevallen Braziliaanse topclub staat slechts zeventiende in de Série A en maakte in 25 duels slechts 22 doelpunten. De verwachtingen rondom Memphis zijn dan ook hooggespannen.

Memphis is sinds deze zomer transfervrij, nadat hij weg mocht bij Atlético Madrid. De Moordrechter staat voor zijn eerste dienstverband buiten Europa. Eerder kwam hij uit voor PSV, Manchester United, Olympique Lyon, FC Barcelona en dus Atleti.

Memphis staat momenteel op 46 treffers voor het Nederlands elftal en hoeft alleen Robin van Persie (50 goals) voor zich te dulden op de topscorerslijst aller tijden. Het is de vraag in hoeverre de dertigjarige spits de kans krijgt Van Persie te evenaren, ook door de aanwezigheid van concurrenten als Wout Weghorst, Joshua Zirkzee en Brian Brobbey.

Bondscoach Ronald Koeman stelde voor aanvang van het treffen met Bosnië en Herzegovina dat Steven Bergwijn uit beeld is geraakt na diens transfer naar Ittihad Club. Hoe Koeman over de transfer van Memphis denkt, wilde hij na afloop van de wedstrijd niet bekendmaken. "Ik heb hem wel gesproken, maar ik ga er nu mijn vingers niet aan branden want dan krijg ik het hele land weer over me heen."