Memphis Depay neemt met cryptische boodschap afscheid van fans Atlético Madrid

Memphis Depay heeft op sociale media afscheid genomen van de fans van Atlético Madrid. De spits vertrekt bij de Madrileense grootmacht en richt zich met een transfervrije status in het verschiet op het EK met het Nederlands elftal.

"Het is niet gemakkelijk om te zeggen hoe ik erover denk om dit bericht te schrijven", begint Memphis. "Omdat ik het gevoel heb dat de dingen heel anders hadden kunnen zijn. Maar misschien is het beter om dat gesprek voor een andere keer te bewaren."

"Aan Atlético, mijn ploeggenoten, de staf en vooral de fans: ik wil jullie bedanken voor de energie en de steun die ik heb ervaren in mijn tijd als Atlético-speler. Ik draag de goede herinneringen in mijn hart. Bedankt, Aupa Atleti!"

