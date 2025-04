Memphis Depay onthult wat zijn laatste droom als voetballer is

Memphis Depay heeft nog één grote droom als profvoetballer: het WK 2026 winnen met het Nederlands elftal. Dat vertelt de 31-jarige aanvaller in gesprek met France Football.

“Mijn laatste droom als voetballer? Dat is het WK winnen”, aldus de honderdvoudig Oranje-international. “We waren er heel dichtbij in 2014, in Brazilië.”

Nederland werd toen na strafschoppen uitgeschakeld door Argentinië in de halve finale. Doordat Oranje in de troostfinale nog wel won van Brazilië (0-3), werd het uiteindelijk derde.

“Ik wil graag de nieuwe generatie blijven inspireren. Laten zien dat het belangrijk is om jezelf te zijn, zowel op als naast het veld”, aldus Memphis.

“Door zelfvertrouwen te hebben, niet na te denken over het oordeel dat anderen over je hebben en juist je eigen karakter te hebben.”

“We zijn in een nieuw tijdperk aanbeland. Met spelers die op die manier denken. En ik denk dat ik daar, op mijn eigen manier, een klein aandeel in heb gehad”, besluit de aanvaller van Corinthians.

Memphis zat in maart voor het eerst sinds het EK afgelopen zomer weer bij de selectie van het Nederlands elftal. In de return in de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje, die Oranje na strafschoppen verloor, scoorde hij bovendien. Op 7 en 10 juni staan de volgende interlands op het programma, in de WK-kwalificatie tegen respectievelijk Finland en Malta.