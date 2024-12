Memphis Depay kan het niet laten en maakt tegenstander belachelijk op Instagram

Na de komst van Memphis Depay zette Corinthians een ontzettend knappe reeks wedstrijden neer. De Braziliaanse ploeg ploeterde onderaan in de nationale competitie, maar na negen overwinningen op rij eindigde de ploeg op een heel verdienstelijke zevende plek.

Ook zondagavond, toen Grêmio de tegenstander was, zegevierde de ploeg van de 65-jarige trainer Rámon Diaz. Zijn elftal was veel te sterk voor de nummer veertien en na negentig minuten stond dan ook een 0-3 eindstand op het scorebord.

De kers op de taart werd in blessuretijd gezet door Memphis zelf, die uit een spectaculaire omhaal scoorde. Het was voor Memphis zijn zevende goal in elf competitieduels dit seizoen.

Vlak voordat Memphis zijn omhaaldoelpunt noteerde liepen de gemoederen even hoog op. De Nederlander was een van de hoofdrolspelers bij een opstootje. Hij kwam verhaal halen nadat zijn teamgenoot toegetakeld op het veld lag, maar kreeg toen te maken met doelman Caíque.

José Martinez (Corinthians) en Dodi (Grêmio) werden na het opstootje uiteindelijk van het veld gestuurd, maar Memphis bleef kaartloos op het veld staan. Na afloop sneerde de Oranje-international via Instagram naar doelman Caíque.

Instagram/@memphisdepay

Hij plaatst een foto van de keeper, die met zijn gezicht in het net van het doel ligt, vlak nadat Memphis hem passeerde met een omhaal. "Je had je er niet mee moeten bemoeien", voorziet hij de foto van tekst.

Na afloop van weer een gewonnen duel blikte de spits overigens vast vooruit op zijn vakantie, daar het seizoen er voor Corinthians op zit. "Er is veel gebeurd. Veel mooie dingen, maar we hebben ook twee halve finales verloren. Ik heb de competitie beter leren begrijpen, de cultuur en de taal. Ik denk al met al een goede start", zei hij Braziliaanse televisiezender Premiere.

Memphis spreekt tot slot zijn dank uit naar de mensen in Brazilië. "Ik ga uitrusten, volgend jaar willen we prijzen pakken en heel goed spelen. Ik kijk ernaar uit en ben heel dankbaar voor hoe ik ben opgevangen door de mensen, de spelers hier en door de supporters. Dat was echt ongelofelijk."