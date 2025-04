'Memphis Depay is een grootheid, indrukwekkend'

Memphis Depay maakt veel indruk in Brazilië, zo vertelt teamgenoot André Ramalho in gesprek met PSV TV. Te gast in de uitzending van de Eindhovenaren gaat de centrumverdediger in op hoe het hem vergaat na de overstap van PSV naar Corinthians én over de samenwerking met Memphis.

De 33-jarige stopper van Corinthians was onlangs nog in Eindhoven om afscheid te nemen van het PSV-publiek. Ramalho maakte van de gelegenheid gebruik om PSV TV te woord te staan en hij sprak in het interview zeer lovend over zijn teamgenoot Memphis.

“Het is erg leuk om met Memphis samen te spelen”, vertelt Ramalho. “Hij is een grootheid. Een indrukwekkende speler. Hij heeft niet voor niets bij al die grote clubs gespeeld.”

“En hij is een van de belangrijkste spelers bij Oranje als hij fit is. Het is ook een superaardige gast. Hij heeft zichzelf snel aangepast, en dat is bijzonder”, vervolgt de Braziliaan.

“Hij snapte snel wat het inhoudt om in Brazilië te spelen en voor Corinthians te spelen. Dat is een van de redenen waarom hij het zo goed doet. Dat is lastig voor Europese spelers.”

“De cultuurshock is alleen maar groter. Dat heeft hij snel gedaan. Echt knap hoe hij dat gedaan heeft en ons heeft kunnen helpen. Ik denk dat hij alleen nog maar beter wordt”, aldus de voormalig PSV’er.

Tot slot gaat Ramalho nog kort in op hoe het is om te spelen in Brazilië. “Het is een gigantische club. Ze hebben de gekste fans die ik ooit heb gezien. Ze staan echt altijd achter hun club. Ik had ervan gehoord, maar nu heb ik het gevoeld.”