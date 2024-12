Memphis Depay: ‘Hij is een superster, ik hoop dat hij naar Corinthians komt’

Memphis Depay hoopt dat hij bij Corinthians ooit samen zal spelen met Neymar. Dat vertelde de dertigjarige aanvaller na afloop van de wedstrijd tegen Bahia, die met 3-0 werd gewonnen door Corinthians. Memphis was met twee goals van grote waarde voor zijn ploeg.

Memphis ging in september aan de slag bij het Braziliaanse Corinthians. Neymar zou één van de personen zijn geweest die hem daarbij heeft geadviseerd. De twee speelden nooit tegelijk voor één club, maar troffen elkaar wel meermaals in de Ligue 1, toen Neymar bij Paris Saint-Germain speelde en Memphis bij Olympique Lyon.

De Nederlandse aanvaller heeft nog steeds regelmatig contact met Neymar. Onlangs ontmoetten ze elkaar in São Paulo. Na afloop van de wedstrijd tegen Bahia ging Memphis tegenover Braziliaanse media in op die ontmoeting.

“Ney weet wat ik met hem heb besproken. Dat is iets tussen ons. Maar hij is natuurlijk belangrijk voor dit land. Hij is een superster, en heeft alle kwaliteiten om Brazilië naar de WK-titel te leiden”, zei Memphis onder meer.

“Ik zou graag met hem samenspelen bij Corinthians. Ook al is hij eigenlijk voor Santos. Hij is een inspiratie voor veel mensen. Ik wens hem het beste, en hoop dat hij gelukkig is en blijft, waar hij ook heengaat.”

Het is echter zeer de vraag of Neymar daadwerkelijk ooit met Memphis bij Corinthians zal spelen. De Braziliaan wordt namelijk gelinkt aan een terugkeer naar Santos, waar hij ook in de jeugd speelde.

Neymar speelt sinds vorig jaar bij Al-Hilal. Zijn contract loopt daar komende zomer af, maar de Saudi-Arabische club heeft de optie om zijn verbintenis met een jaar te verlengen.