Memphis Depay heeft plotseling speciale klik met ‘gevaarlijke jongen’ in Oranje

Memphis Depay is erg tevreden over de samenwerking met Jeremie Frimpong, zo benadrukt hij na afloop van het gewonnen oefenduel met Canada (4-0) voor de camera van de NOS. Bij de openingstreffer had de rechtsbuiten van dienst een puntgave voorzet in huis op Memphis, die daardoor van dichtbij zijn 45ste treffer in Oranje kon aantekenen.

Het Nederlands elftal beleefde donderdag een zorgeloze avond op weg naar het EK 2024. Uitblinkers Jeremie Frimpong en Memphis Depay scoorden tegen Canada, net als invallers Wout Weghorst en Virgil van Dijk: 4-0.

Na afloop blikt Memphis met een zeer tevreden gevoel terug op de oefenzege en wijst hij met name naar zijn ontstane klik met Frimpong. “Bij de 1-0 was het echt een vlijmscherpe voorzet van Jay.”

“Hij gaf echt een fantastische bal. Hij speelde ook echt een fantastische wedstrijd en ik ben heel blij voor hem. Ook voor mij is het lekker dat ik een doelpunt wist te vinden en er nog nét bij kon. Goede goal.”

“Hij heeft zijn stempel gedrukt en hij is supersnel. Vanaf hier kan hij alleen nog maar verder groeien. Als hij met de juiste timing diep gaat lopen in combinatie met de afspraken met middenvelders en met mij... Je ziet het: zelfs Alphonso Davies houdt hem niet bij. Gevaarlijke jongen.”

Na de treffer deed Memphis een speciaal dansje met Frimpong, zo legt hij uit. “Ons dansje? Dat was een Ghanees dansje toevallig. Dat hadden we niet afgesproken, maar wij hebben onze roots in Ghana natuurlijk. Ik verraste hem eigenlijk, maar hij wist gelijk wat hij moest doen, haha”, aldus Memphis.

Frimpong zelf was ook erg te spreken over zijn optreden tegen de Canadezen. “Ik was al blij met mijn eerste assist in Oranje. En daarna scoorde ik ook nog. Ik probeer mijn kwaliteiten te gebruiken om het team te helpen. Ik weet dat ik een snelle speler ben en dat ik kansen voor de ploeg kan creëren”, besloot Frimpong.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties