Memphis Depay geeft cryptisch antwoord wanneer hem naar keuze van Ronald Koeman wordt gevraagd

Memphis Depay heeft in gesprek met De Telegraaf een nogal cryptisch antwoord gegeven toen hem werd gevraagd naar de situatie van Steven Bergwijn. Bergwijn werd, ondanks zijn goede vorm, niet opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman.

De geboren Amsterdammer vertrok in september voor 21 miljoen euro naar Ittihad. Koeman gaf toen aan dat het boek voor Bergwijn bij Oranje ‘in principe dicht is’. Bergwijn haalde in een interview met De Telegraaf vervolgens uit naar de trainer.



Koeman gaat maandagmiddag desgevraagd in op de situatie van Bergwijn. “Of ik nog getwijfeld heb om hem op te roepen? Nee. Hij moet wachten tot de volgende bondscoach. Dat heeft hij toch gezegd?”



“Z’n zaakwaarnemer heeft mij gebeld en vroeg of er eventueel nog...”, aldus Koeman, die zijn zin niet afmaakt. “Ik zei: ‘Dan moet hij de telefoon pakken.’” De teller van Bergwijn staat dit seizoen op tien doelpunten en zes assists in 24 wedstrijden namens Ittihad.

Mocht Bergwijn naar Koeman bellen, dan betekent het niet dat hij direct weer beschikbaar is voor Oranje, aldus de bondscoach. “Dat zeg ik niet. Er is wat gebeurd. Ik heb wat gezegd. Je kan je ook afvragen of dat zo moest. Hij heeft ook iets gezegd. Dat was iets meer dan ik zei."



"Z’n zaakwaarnemer belde en vroeg wat zijn situatie was. Ik zei: ‘Zoals het is.’ Hij heeft dit gezegd, dus dan lijkt het me niet dat hij in beeld is. Als hij vindt dat het anders moet, moet hij me eerst bellen. Dan kunnen we erover praten. Voor de rest zeg ik niks.”



Iemand die wél terugkeert bij de definitieve selectie van Oranje, is Memphis Depay. In gesprek met De Telegraaf sprak hij over het ontbreken van zijn vriend Bergwijn: “Ik vind dat de beste spelers het Nederlands elftal moeten vertegenwoordigen.”

“Wie dat zijn, dat beslist de bondscoach, maar de beste spelers moeten erin en samenkomen om ervoor te zorgen dat we ooit een titel winnen. Dan begrijp je wel wat ik zeg”, aldus de spits van Corinthians.