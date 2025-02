Memphis Depay gaat door het stof na autorit met te veel alcohol op: 'Ik had...'

Memphis Depay komt woensdag via Instagram met welgemeende excuses. De aanvaller van Corinthians moest dinsdag voor de rechter verschijnen nadat hij vorig jaar zomer in Monaco met te veel alcohol op achter het stuur stapte. De Nederlander in Braziliaanse dienst zou een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd hebben gekregen, al was hij zelf niet aanwezig bij de zitting.

''Ik wil graag mijn excuses aanbieden'', trekt Memphis op de sociale media het boetekleed aan. ''Vorig jaar zomer heb ik tijdens mijn vakantie in Monaco een fout gemaakt. Ik besloot namelijk om te gaan rijden na nadat ik enkele drankjes had genuttigd in een restaurant.''

''Ik had een taxi moeten nemen, maar heb dat niet gedaan. Ik wil daarom excuses aanbieden en de volledige verantwoording nemen voor mijn daden'', zo benadrukt de voormalig speler van onder meer PSV, Manchester United en FC Barcelona.

''2024 was een jaar van lessen en uit deze les zal ik absoluut lering trekken. In 2025 gaan we het beter doen'', aldus de schuldbewuste aanvaller van Corinthians.

Het incident zou op 6 augustus 2024 hebben plaatsgevonden, om precies 05:38 uur, zo meldt het lokale blad Nice-Matin. Memphis zou op dat moment genieten van zijn vakantie in Monaco, nadat hij na een dienstverband bij Atlético Madrid geen contract meer zou hebben.

"Hij dronk meer dan normaal in twee nachtclubs in het Prinsdom", wijst het blad naar zijn handelingen in het vorstendom. "Dan begaat hij de fout om achter het stuur van zijn Rolls Royce te kruipen."

"Volgens het Openbaar Ministerie van Monaco, dat deze informatie bevestigde, trok zijn 'risicovolle rijgedrag' de aandacht van de openbare veiligheidsfunctionarissen, die hem vervolgens bevalen te stoppen", vervolgt Nice-Matin.

Wat blijkt: Memphis heeft niet een beetje te veel gedronken. "Er werd een alcoholpromillage van 1,01 mg/l uitgeademde lucht vastgesteld, ofwel 2,3 promille (alcohol in het bloed)." Het promillage staat gelijk aan acht tot negen glazen bier.

Memphis werd gearresteerd en gaf in politiehechtenis de feiten toe en bood zijn excuses aan. Dinsdag was de uitspraak van de rechtbank in Monaco, waar de ex-PSV'er en huidig aanvaller van Corinthians dus werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf.