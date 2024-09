Memphis Depay benadrukt dat het beste nog moet komen na vuurdoop voor Corinthians

Memphis Depay heeft genoten van zijn debuut in het shirt van Corinthians. De recent aangetrokken aanvaller viel zaterdagavond na rust in tijdens de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Atlético Club Goianiense en lijkt nu al erg populair te zijn bij de aanhang van de Braziliaanse grootmacht.

''Het is te gek, ik heb echt genoten van alles vandaag'', jubelt Memphis na afloop van de ruime zege in gesprek met Premiere FC. ''Ik ben hier vanaf de eerste dag zeer goed ontvangen en voel me ook zeer welkom.''

''Maar het was vandaag vooral belangrijk om te winnen'', benadrukt de opgetogen Memphis ook direct het teambelang. ''En zeker in zo'n stadion en met deze supporters, heb ik er alle vertrouwen in dat we alleen maar beter worden.''

Memphis heeft naar eigen zeggen een bewogen week achter de rug. ''Het is pas mijn eerste week hier, en het zijn emotionele dagen geweest.'' De dertigjarige aanvaller mocht bij zijn debuut ruim twintig minuten meedoen en scoorde zelfs bijna. De Nederlander liet een goede kans echter onbenut.

Voor de strijdbare Memphis nu zaak om zo snel mogelijk topfit te raken. ''Ik heb te maken met de omstandigheden. Ik ben hier om het team te helpen en ik doe er alles aan om zo snel mogelijk speelklaar te geraken.''

''Ik heb een aantal trainingsweken achter de rug en vandaag dus mijn eerste speelminuten gemaakt. Ik heb alleen niet met volle intensiteit gespeeld. Toen ik erin kwam stonden we met 2-0 voor en hadden we volledige controle over de wedstrijd.''

''Maar het zal niet lang duren voordat ik mijn ritme heb gevonden'', geeft Memphis tot slot mee aan de supporters van Corinthians, dat woensdag aantreedt tegen Fortaleza in de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Copa Sudamericana. De competitie wordt zondag hervat op bezoek bij São Paulo.