Memphis Depay bekroont basisplaats met goal en maakt bijna werelddoelpunt

Atlético Madrid heeft uitstekende zaken gedaan in LaLiga. De ploeg van trainer Diego Simeone won in het eigen Cívitas Metropolitano met 2-0 van Valencia. Samuel Lino, vorig seizoen nog actief voor Valencia, en Memphis Depay maakten de doelpunten. Atlético komt dankzij de zege in punten gelijk met FC Barcelona (44). Girona en Real Madrid hebben respectievelijk elf en tien punten meer, waardoor een plek bij de eerste drie momenteel het hoogst haalbare lijkt voor los Colchoneros.

Aan de kant van Atlético mocht Memphis starten. De Oranje-international viel midweeks in de Copa del Rey in tegen Sevilla en verzorgde toen het enige doelpunt van de wedstrijd. Memphis vormde een spitsenkoppel met Antoine Griezmann, wat inhield dat Álvaro Morata genoegen moest nemen met een plek op de bank. Arthur Vermeeren, die overkwam van Royal Antwerp, zat voor het eerst op de bank bij de Madrilenen. Een invalbeurt, en dus zijn debuut, zat er nog niet in voor de Belg.

Na een vrij timide openingsfase begon Atlético steeds meer op de deur te kloppen. Het spel speelde zich steeds meer af rondom de zestien van Valencia. Na prima combinatiespel tussen Memphis en Griezmann werkte laatstgenoemde teleurstellend af. Atlético bleef de druk opvoeren en dat leverde Griezmann een nieuwe prima kans op. De Fransman schoot dit keer uit een vrij scherpe hoek op Giorgi Mamardashvili.

Valencia overleefde de Madrileense storm en zal stiekem zelf aan een voorsprong hebben gedacht nadat Stefan Savic hands leek te maken. Scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea ging naar het VAR-scherm en kwam tot opluchting van Metropolitano tot de conclusie dat het geen strafschop was.

Diep in de blessuretijd van de eerste helft was het alsnog raak voor Atlético. Een schitterende pass van Griezmann werd op waarde geschat door Lino, die de bal een keer liet stuiteren en vervolgens overtuigend binnenschoot: 1-0.

Atlético drukte na rust door en ging op zoek naar de bevrijdende tweede treffer. Savic kopte prima in uit een hoekschop, maar zag Mamardashvili redding brengen. Even later was het alsnog raak. Een schitterende dieptepass van Koke kwam aan de rechterkant van het veld terecht bij Nahuel Molina. De Argentijn gaf na een goede eerste aanname voor op Memphis, die er met een vallende kopbal 2-0 van maakte.

Memphis was in de fase daarna dicht bij een schitterende treffer. Met een hakbal wipte hij de bal over zijn directe tegenstander heen, om vervolgens verwoestend uit te halen. De aanvaller zag zijn inzet maar net op het dak van het doel belanden. Na een vermeende overtreding van José Gayà kreeg ook Atlético een penalty, maar De Burgos Bengoetxea kwam terug op zijn beslissing. Grote gevolgen had dat niet voor Atlético, dat geen moment meer hoefde te vrezen voor de overwinning.

??????????????! ?????? Een knappe kopbal van de Nederlander betekent een 2-0 voorsprong voor Atleti ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiValencia pic.twitter.com/Hfl6t8F8Qe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 28, 2024

