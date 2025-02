Megatalent van FC Barcelona gaat zijn contract tot medio 2030 verlengen

Pau Cubarsí gaat spoedig zijn contract bij FC Barcelona verlengen. De achttienjarige verdediger had nog een contract tot 2027. Deze verbintenis wordt nu verlengd tot de zomer van 2030, meldt Fabrizio Romano.

Cubarsí is in de afgelopen anderhalf jaar een vaste kracht geworden in de verdediging van de Catalanen. Het product uit de bekende La Masia-opleiding speelde dit seizoen al 36 wedstrijden namens het eerste elftal en kwam in 2024 in totaal vijf keer in actie voor het nationale elftal van Spanje.

In een interview op het YouTube-kanaal van Barcelona blijft de Spanjaard er nuchter onder: “Ik leef echt in het moment en het gaat nu erg goed. Ik hou van de trainingen en van het spelen van wedstrijden. Daar heb ik vroeger als kind altijd van gedroomd.”

Voormalig Barcelona-verdedigers Carles Puyol en Gerard Piqué spraken met veel lof over Cubarsí. Hier is hij dan ook erg trots op: “Het voelt wel een beetje als een film. Als mannen van dat kaliber zeggen dat je het goed doet, dan geeft dat veel vertrouwen.”

Barcelona kent tot nu toe een goed seizoen onder de Duitse trainer Hansi Flick. De Catalanen bevinden zich momenteel op de derde plek in LaLiga, met een achterstand van twee punten op koploper Real Madrid. Ook zijn ze nog in de beker actief. In de halve finale speelt Barça thuis tegen Atlético Madrid.

In de Champions League gaat het Blaugrana ook voor de wind. Aan het einde van de competitiefase zijn ze op de tweede plek geëindigd, met zes overwinningen en één gelijkspel uit acht wedstrijden. De mogelijke tegenstanders in de achtste finale zijn Brest, Paris Saint-Germain, AS Monaco of Benfica.

De eerstvolgende wedstrijd voor Barcelona is op maandag 17 februari. Dan ontvangen ze in Camp Nou de nummer zes van LaLiga, Rayo Vallecano. De eerstvolgende Europese wedstrijd zal in de week van 4 en 5 maart zijn.