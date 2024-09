Meevaller voor PSV: Juventus kan in Champions League-kraker geen beroep doen op twee oude bekenden

Juventus neemt het dinsdagavond om 18:45 uur op tegen PSV in de Champions League. Dit moet la Vecchia Signora doen zonder de geblesseerde voormalig Ajacieden Francisco Conceição en Arek Milik. Ook is het onduidelijk of Nico González beschikbaar is. Wel wordt Teun Koopmeiners in de basis verwacht bij de ploeg uit Turijn.

Conceição kwam na de afgelopen interlandperiode geblesseerd terug. De Portugees lijkt zeker drie weken afwezig te zijn nadat hij bij de nationale ploeg een spierblessure heeft opgelopen. Milik is al een stuk langer geblesseerd. De spits was er namelijk ook afgelopen zomer niet bij tijdens het EK in Duitsland.

Er staat aan de kant van Juventus ook een vraagteken achter de naam van Nico Gonzalez. De Argentijn kwam niet ongeschonden uit de strijd tegen Colombia. De blessure lijkt niet zo ernstig te zijn, maar het is nog niet duidelijk of hij tegen PSV al minuten kan gaan maken.

Bij de Eindhovenaren is er wel positief nieuws naar buiten gekomen. Zo gaan Noa Lang en Mauro Júnior mee naar Turijn. Afgelopen weekend waren beide spelers niet aanwezig in de selectie van PSV.

Na de goede start van Juventus met twee overwinningen op rij steekt de Italiaanse topclub momenteel in mindere vorm. Na de doelpuntloze remise tegen AS Roma, bleef Juve ook na de interlandbreak steken op een 0-0 gelijkspel tegen Empoli.

Koopmeiners heeft afgelopen zaterdag voor het eerst in de basis gestaan bij de ploeg uit Turijn. Hij kon zijn ploeg tot dusver nog niet helpen aan een overwinning. De Oranje-international wordt aankomende dinsdag opnieuw in de basis verwacht en staat dan waarschijnlijk tegenover Veerman en Schouten op het middenveld.