ME'ers zaten 'als ratten in de val' bij bestorming AZ-stadion door Legia-fans

ME'ers zaten op 5 oktober 'als ratten in de val' bij de bestorming van het AZ-stadion door fans van Legia Warschau, zo blijkt uit een reconstructie van de NOS. De ongeregeldheden na afloop van het Conference League-duel zijn bekend, maar ook een uur voor de aftrap ging het goed mis.

Honderden Legia-supporters zonder kaartjes bestormen voorafgaand aan het duel de toegangspoort van het uitvak. Ze klimmen over de poort en slopen hekken. Een klein groepje ME'ers wil ingrijpen, maar is kansloos tegen de grote menigte. Drie ME'ers raken gewond. Een van hen wordt bewusteloos geslagen.

Een ME’er doet 2,5 maand later anoniem zijn verhaal tegenover de NOS. “Dit geweld was buiten alle proporties. ME'ers hebben traangas moeten gebruiken om te kunnen vluchten, er zijn wapenstokken afgenomen en daar is de politie ook mee geslagen. Dit was te bizar voor woorden, dat doet wel wat met je.”

Veel Legia-supporters komen die avond niet onder politiebegeleiding in bussen naar Alkmaar, maar zonder kaartje op eigen vervoer. “Dan ga je van plan C naar D. Dat betekent veel improviseren", vertelt de anonieme ME'er.

Uiteindelijk weten honderden fans zonder wedstrijdticket het stadion van AZ binnen te dringen, terwijl de ME zelf geen kant op kan. “Als ik die beelden zie, dan word ik woest. Uiteindelijk staat iedereen zijn of haar werk te doen, dan moet je gewoon van hen afblijven. Het geweld was buiten alle proporties.”

Uit stukken in het strafdossier, ingezien door de NOS, blijkt dat er vlak na de eerste vechtpartij en het gooien van traangas nóg een hachelijk moment volgt. De groep ME'ers verlaat het parkeervak om collega’s bij het uitvak te helpen, maar ziet daar niemand meer.

Wanneer de ME’ers zich terug willen trekken, nadert hen plots van achter een achtergebleven groep Legia-fans vanuit de parkeerplaats. “Ik stond met mijn sectie klem tussen deze supporters en de supporters op de tribune. Er was één klein nooddeurtje, dat op slot zat. Als wij daar zouden worden aangevallen door de Legia-supporters, zaten wij als ratten in de val”, aldus de ME’er.

Spelers Legia

Na afloop van de wedstrijd werden spelers en staf van Legia door de politie tegengehouden toen ze het stadion wilden verlaten. Josué Pesqueira en Radovan Pankov werden uiteindelijk uit de bus gehaald en gearresteerd. Ze worden ervan verdacht AZ-personeel dusdanig te hebben verwond dat er medische zorg nodig was.

Pankov wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor (poging tot) zware mishandeling. De rechtszaak tegen de Servische voetballer van Legia begint op 11 januari in Alkmaar. Tegen de Portugees Pesqueira loopt nog een onderzoek.

