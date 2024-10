Mario Balotelli gaat zo goed als zeker terugkeren in de Serie A. Sky Sport Italia en Fabrizio Romano melden zaterdag dat de 34-jarige spits maandag een medische keuring ondergaat bij Genoa. Balotelli was de afgelopen maanden transfervrij na zijn vertrek bij het Turkse Adana Demirspor.

Een dienstverband van Balotelli bij Genoa hing al enige tijd in de lucht. Begin oktober werd de aanvaller al gelinkt aan de Italiaanse club, onder meer door la Repubblica en Romano.

Even later werd echter gemeld dat de clubleiding van Genoa twijfelde. Men vreesde vanwege zijn verleden dat hij veel invloed zou gaan hebben op de sfeer in de kleedkamer.

Uiteindelijk gaan beide partijen dus toch een akkoord bereiken. Volgens Romano tekent Balotelli, die alleen naar Genoa wilde, een contract tot medio 2025. Daarbij krijgt hij een ‘verlaagd salaris’.

Balotelli speelde in het afgelopen seizoen voor Adana Demirspor in Turkije. De spits moest een groot aantal wedstrijden missen wegens een knieblessure. In totaal kwam hij 939 minuten in actie, verdeeld over zestien wedstrijden in de Süper Lig. Daarin was Balotelli goed voor zeven doelpunten en een assist.

De 36-voudig Italiaans international heeft inmiddels behoorlijk wat clubs achter zijn naam staan. De rechtspoot speelde in zijn spraakmakende loopbaan achtereenvolgens voor Lumezzane, Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice, Olympique Marseille, Brescia, Monza, FC Sion en dus Adana Demirspor.

Genoa staat momenteel op de achttiende plaats in de Serie A en kan wel wat doelpunten gebruiken. De club hoopt met Balotelli een ervaren goaltjesdief aan de selectie toe te voegen die bij nood iets kan forceren.