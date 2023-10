MbappÃ© trekt goede lijn interlandperiode door en herovert koppositie met PSG

Mbappé trekt goede lijn interlandperiode door en herovert koppositie met PSG

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 18:54 • Lars Capiau • Laatste update: 18:57

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond het competitieduel met RC Strasbourg winnend besloten: 3-0. Kylian Mbappé was met een doelpunt en een assist de grote man aan de kant van de Parijzenaren. Met de overwinning heroveren les Parisiens voorlopig de koppositie in Frankrijk, waar AS Monaco en OGC Nice, die later dit weekend in actie komen, nog over de hoofdstedelingen heen kunnen wippen.

De ploeg van trainer Luis Enrique trad aan met een verrassende basiself. Topaankopen Ousmane Dembélé, Manuel Ugarte en Randal Kolo Muani werden buiten de opstelling gehouden door de Spaanse oefenmeester.

Ook Achraf Hakimi en Milan Skriniar moesten genoegen nemen met een reserverol. In plaats daarvan kregen onder anderen Carlos Soler, Lee Kang-in en Bradley Barcola basisplaatsen toebedeeld.

Mbappé met de ????????????! ?? Hoe doet hij het toch.. De Franse aanvaller weet via een snelle actie Soler te bereiken ?? ??-?? voor de club uit Parijs!#ZiggoSport #Ligue1 #PSGRCSA pic.twitter.com/ATlT5eb45G — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 21, 2023

Na acht minuten voetballen nam PSG de leiding in de wedstrijd. Na een voorzet van Barcola wilde Junior Mwanga de bal wegwerken. Na een zwakke aanname van de jonge middenvelder sprintte Goncalo Ramos echter naar de bal, waarna Mwanga de Portugees vloerde.

Een strafschop werd toegekend en deze werd feilloos benut door Mbappé: 1-0. Kort daarna dacht Strasbourg al de gelijkmaker te noteren. Lebo Mothiba kopte een bal in de linkeronderhoek, maar door zijn doelpunt werd na een VAR-ingreep een streep gezet.

Het met de schrik vrijgekomen PSG combineerde even later naar een verdubbeling van de marge. Wederom speelde Mbappé een hoofdrol. Na een flitsende schaarbeweging trok de Franse superster, die in de interlandperiode nog tweemaal doeltrof tegen het Nederlands elftal, de bal laag terug. Carlos Soler wist bij de eerste paal de bal van heel dichtbij binnen te prikken: 2-0.

Soler en zijn Spaanse collega Fabian Ruíz tekende in de slotfase voor het slotakkoord van de thuisploef. Eerstgenoemde vond zijn ploeggenoot in de zestien. Na een fraaie kapbeweging wipte Ruiz de bal vakkundig over de uitstormende doelman: 3-0.