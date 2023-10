Mazraoui moet op gesprek bij clubleiding Bayern naar aanleiding van Insta-post

Bayern München gaat een gesprek inplannen met Noussair Mazraoui, zo maakt de club maandagmiddag bekend aan het Duitse persbureau DPA. De clubleiding van de Duitse ploeg wil met de verdediger praten over een bericht dat hij afgelopen weekend op Instagram plaatste, waarin hij zijn solidariteit met Palestina verklaarde.

Dat bericht bereikte ook Bayern en de clubleiding acht het nodig om erover in gesprek te gaan met Mazraoui. "Iedereen, inclusief elke werknemer en elke speler, weet voor welke waarden Bayern staat", schrijft de club.

"We hebben deze direct na de terroristische aanval op Israël al publiekelijk en ondubbelzinnig uitgedrukt. We geven om onze vrienden in Israël en staan aan hun zijde. Tegelijkertijd hopen we op een vreedzaam samenleven van alle mensen in het Midden-Oosten", aldus Bayern.

De club wil dus met de Marokkaans international in gesprek, maar de rechtsback is momenteel nog bij zijn nationale elftal. "Na zijn terugkeer staat een persoonlijk gesprek met de clubleiding in München gepland”, aldus der Rekordmeister.

Mazraoui sprak op zijn sociale media-kanaal zijn steun uit voor de mensen in Palestina, naar aanleiding van het Israëlisch-Palestijns conflict. Hij deelde op zijn pagina een vers uit de Koran. "En denk niet dat Allah achteloos is over wat degenen die onrecht plegen doen. Het houdt hen alleen maar tegen tot de dag waarop hun ogen bevroren zullen zijn van afgrijzen."

Die video ging gepaard met een vlag van Palestina en bijdragen van andere Marokkaanse ploeggenoten, die tevens hun steun betuigden aan de Palestijnen. Een dag later ging hij tegenover BILD in op de post.

"Er is een situatie gaande waarbij duizenden onschuldige mensen worden vermoord. Mijn standpunt is dat ik zal strijden voor vrede en rechtvaardigheid in deze wereld. Dat betekent dat ik altijd tegen iedere vorm van terrorisme, haatdragendheid en geweld zal zijn. En daar zal ik altijd achter blijven staan."

"Daarom", vervolgt Mazraoui, "begrijp ik niet waarom mensen het tegenovergestelde van me denken en waarom ik word geassocieerd met haatdragende groepen. Vandaag gaat het niet over wat jij of ik denkt, maar om de onschuldige mensen die iedere dag vermoord worden door dit verschrikkelijke conflict dat uit de hand is gelopen. We moeten ertegen zijn en ons ertegen uitspreken. Dit is gewoon inhumaan."

