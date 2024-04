Mazraoui maakt grote indruk tegen Arsenal en bekroont dat met actie in minuut 63

Noussair Mazraoui is woensdagavond een fantastische vervanger gebleken voor Alphonso Davies als linksback van Bayern München in de Champions League. De ex-Ajacied, pas net terug van een blessure, wordt bejubeld om zijn prestatie, met als hoogtepunt een uitstekende actie die in de 63ste minuut leidde tot de beslissende 1-0 van Joshua Kimmich.

Davies pakte vorige week in het Emirates Stadium al vroeg een gele kaart en was daardoor geschorst bij de return in de Allianz Arena. Mazraoui bleek net op tijd fit om die wedstrijd te kunnen halen. De vleugelverdediger maakte zaterdag al zijn rentree voor Bayern in de competitiewedstrijd tegen FC Köln (2-0 winst).

Mazraoui had als hoofdtaak het uitschakelen van Bukayo Saka, die totaal niet in het stuk voorkwam. Mazraoui had in de 76 minuten dat hij op het veld stond geen enkele overtreding nodig tegen de sterspeler van Arsenal.

De bekroning voor Mazraoui volgde in de 63ste minuut. De linksback won het sprintduel van Saka simpel en veroverde zo het balbezit. Na een tikje terug op Manuel Neuer kreeg Mazraoui de bal in een lastige positie teruggespeeld.

Saka zette samen met ploeggenoot Martin Ødegaard vol druk op Mazraoui, die in de drukte toch de oplossing vond en doorspeelde op Konrad Laimer. Uit de lange aanval die volgde maakte Kimmich uiteindelijk het enige doelpunt van de wedstrijd door een voorzet van Raphaël Guerreiro binnen te koppen.

?????????????? kopt binnen! ?? De Duitsers breken via het hoofd van de middenvelder de wedstrijd open ?? Nu moet Arsenal scoren om zicht te houden op de halve finale ??#ZiggoSport #UCL #BAYARS pic.twitter.com/2bMvio9tjy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2024

